Экономика Литвы: цифры и факты /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



Компания „Rimi Lietuva“, управляющая одной из крупнейших розничных торговых сетей Литвы, снизит уставной капитал с 19,547 млн евро до 2 млн евро, а высвободившиеся 17,547 млн евро выплатит своему единственному акционеру - шведской компании „Rimi Baltic“.



По данным Центра реестров, такое решение акционеры приняли 17 апреля.



Оборот компании „Rimi Lietuvа“ в прошлом году составил 336,9 млн евро (без НДС), что на 3,8 % выше, чем в 2018 году. В конце 2019 года сеть магазинов „Rimi Lietuvа" состояла из 61 магазина - на пять магазинов больше, чем в конце 2018 года.



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Дирекция Клайпедского морского порта переведет в государственный бюджет взнос прибыли в размере 28 млн евро за 2049 год, сообщил порт. Это составляет 70,7% подлежащей распределению прибыли. Компания „Rimi Lietuva“, управляющая одной из крупнейших розничных торговых сетей Литвы, снизит уставной капитал с 19,547 млн евро до 2 млн евро, а высвободившиеся 17,547 млн евро выплатит своему единственному акционеру - шведской компании „Rimi Baltic“.По данным Центра реестров, такое решение акционеры приняли 17 апреля.Оборот компании „Rimi Lietuvа“ в прошлом году составил 336,9 млн евро (без НДС), что на 3,8 % выше, чем в 2018 году. В конце 2019 года сеть магазинов „Rimi Lietuvа" состояла из 61 магазина - на пять магазинов больше, чем в конце 2018 года.* * *Дирекция Клайпедского морского порта переведет в государственный бюджет взнос прибыли в размере 28 млн евро за 2049 год, сообщил порт. Это составляет 70,7% подлежащей распределению прибыли. Дивиденды в таком же объеме порт перевел государству и в прошлом году. Это был крупнейший взнос из компаний, находящихся в управлении Министерства коммуникаций и транспорта.



По предварительным данным до аудита, в прошлом году дирекция порта заработала 34 млн евро предналоговой прибыли – столько же, сколько было получено и в 2018 году (34,6 млн евро).



В прошлом году предварительная выручка дирекции порта составила 64,1 млн евро – на 0,6% больше, чем в 2018 году (63,74 млн евро). Выручка в прошлом году была крупнейшей за всю историю порта.



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Авиакомпания с эстонским капиталом GetJet Airlines, занимающаяся арендой воздушных судов и чартерными рейсами, увеличила в прошлом году доход в 2,3 раза до почти 115 млн евро. Сейчас компания сообщила, что из-за парализовавшего ее деятельность карантина она не выполнит план по увеличению в этом году доходов до 150 млн евро.



В поданном в Центр реестров годовом отчете компания указывает, что прежние планы изменились из-за коронавируса, так как карантин парализовал пассажирские перевозки во всем мире, а вместе с тем и деятельность компании.



До кризиса авиакомпания GetJet Airlines перевозила клиентов туроператоров Tez Tour и Novaturas.



В конце марта компания сообщила Службе занятости, что уведомление об увольнении получили 370 работников. Среднее число работников в прошлом году составляло 313.



В прошлом году компания получила 114,883 млн евро дохода – в 2,3 раза больше, чем в 2018 году (49,8 млн евро), а рост прибыли был обусловлен расширением парка воздушных судов и выполнением чартерных рейсов. После банкротства компании-конкурента Small Planet Airlines, компания стала партнером туроператора Novaturas.



Чистая прибыль GetJet Airlines выросла на 51,8 % до 15,789 млн евро – так указано в отчете, поданном компанией Центру реестров. Компания в этом году не планирует выплачивать дивиденды и на следующий год перенесет всю совокупную прибыль в размере 15,797 млн евро. В прошлом году GetJet Airlines истратила на выплату дивидендов почти всю прибыль – 8 млн евро.



99 % акций GetJet Airlines управляет эстонский холдинг Northern Aviation Holdings.



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Средняя оптовая цена на электроэнергию в Литве за прошлую неделю выросла на 27% и достигла 28,1 евро за мегаватт-час, вернувшись таким образом на уровень начала года, - сообщает оператор сети электропередачи Litgrid.



По данным Litgrid, такая цена на электроэнергию была и в Латвии и Эстонии, где ее недельный рост составил соответственно 26 и 20 процентов. Цена на электроэнергию на бирже NordРool после шести недель последовательного снижения на прошлой неделе выросла на 23% до 5,5 евро за мегаватт-час.



„Наибольшее влияние на такое изменение цены оказала снизившаяся ветровая генерация. Всё же климатические условия являются очень благоприятными, можно ожидать крупных водных ресурсов в Скандинавии из-за таяния снегов, поэтому похоже, что в ближайшие недели цены останутся низкими", - заявил глава Стратегического департамента Litgrid Лютаурас Варанавичюс.



В Литве потребление электроэнергии за неделю увеличилось на 1%, в то же время производство электроэнергии в стране снизилось на 18% и обеспечило 34% энергопотребления Литвы (производство 71 гигаватт-час и потребление электроэнергии 209 гигаватт-час). инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 212 раз Комментарии