В Саудовской Аравии отменили смертную казнь для несовершеннолетних 🔊 Воспроизвести Смертную казнь осужденным несовершеннолетним заменят на тюремное заключение на срок, не превышающий 10 лет











Власти Саудовской Аравии приняли решение отменить смертную казнь в качестве меры наказания за преступления, совершенные несовершеннолетними лицами. Соответствующее заявление местной комиссии по правам человека размещено в понедельник на ее странице в Twitter.



"Это важный день для Саудовской Аравии, такая мера стала возможна благодаря королю Сальману бен Абдель Азизу Аль Сауду и наследному принцу Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду. Данный указ поможет нам в создании более современного уголовного кодекса", - подчеркнул глава комиссии Аввад аль-Аввад, слова которого приводятся в документе.



В заявлении также отмечается, что смертная казнь несовершеннолетним будет заменена на тюремное заключение на срок, не превышающий 10 лет, сообщает Власти Саудовской Аравии приняли решение отменить смертную казнь в качестве меры наказания за преступления, совершенные несовершеннолетними лицами. Соответствующее заявление местной комиссии по правам человека размещено в понедельник на ее странице в Twitter."Это важный день для Саудовской Аравии, такая мера стала возможна благодаря королю Сальману бен Абдель Азизу Аль Сауду и наследному принцу Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду. Данный указ поможет нам в создании более современного уголовного кодекса", - подчеркнул глава комиссии Аввад аль-Аввад, слова которого приводятся в документе.В заявлении также отмечается, что смертная казнь несовершеннолетним будет заменена на тюремное заключение на срок, не превышающий 10 лет, сообщает ТАСС 24 апреля власти королевства приняли решение об исключении ударов плетьми из списка возможных форм наказания за противозаконные действия. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на материалы Верховного суда страны, отныне порки будут заменяться штрафом или тюремным заключением.



В конце 2017 года Саудовская Аравия объявила о начале масштабных реформ и преобразований, инициатором которых стал наследный принц. Изложенные в программе "Видение-2030", они предусматривают определенную либерализацию, возвращение к умеренному исламу, поощрение прав и свобод подданных королевства, а также диверсификацию отраслей экономики, развитие туризма и сферы развлечений.



В связи с этим, возможно, не лишним будет задаться таким вопросом: а как часто в прежние годы вам встречались сообщения о требовании американских и западноевропейских правозащитников к властям Саудовской Аравии отменить хотя бы казни несовершеннолетних? Инф. «Обзора», ТАСС Категории: в мире, политика Ключевые слова: казнь, Саудовская Аравия — статья прочитана 117 раз Комментарии