Акция Бессмертный полк пройдет в этом году в режиме онлайн 🔊 Воспроизвести



Акция "Бессмертный полк" пройдет 9 мая в режиме видеотрансляции из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба движения "Волонтеры Победы".



"В связи с пандемией коронавируса традиционное народное шествие "Бессмертный полк" претерпевает изменения. В этом году 9 мая акция пройдет в виде трансляции на более чем 200 медиаэкранах г. Москвы, online-кинотеатре OKKO и на портале "Бессмертного полка России", - говорится в сообщении. Акция "Бессмертный полк" пройдет 9 мая в режиме видеотрансляции из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба движения "Волонтеры Победы"."В связи с пандемией коронавируса традиционное народное шествие "Бессмертный полк" претерпевает изменения. В этом году 9 мая акция пройдет в виде трансляции на более чем 200 медиаэкранах г. Москвы, online-кинотеатре OKKO и на портале "Бессмертного полка России", - говорится в сообщении. ТАСС Категории: общество, в мире, история Ключевые слова: Россия, шествие, патриотизм, Бессмертный полк — статья прочитана 216 раз Комментарии