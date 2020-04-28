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Акция Бессмертный полк пройдет в этом году в режиме онлайн



Акция "Бессмертный полк" пройдет 9 мая в режиме видеотрансляции из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба движения "Волонтеры Победы".

"В связи с пандемией коронавируса традиционное народное шествие "Бессмертный полк" претерпевает изменения. В этом году 9 мая акция пройдет в виде трансляции на более чем 200 медиаэкранах г. Москвы, online-кинотеатре OKKO и на портале "Бессмертного полка России", - говорится в сообщении.
ТАСС
Категории: общество, в мире, история
Ключевые слова: Россия, шествие, патриотизм, Бессмертный полк
статья прочитана 216 раз
добавлена вчера, 27 апреля, 18:00

Комментарии

Anonymous
27 апреля, 18:06
#
-1
Комментарий забанен
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As
27 апреля, 20:39
#
В 1961 году полетели в космос, в 2020 смастерили из трусов маску от вируса - где-то мы не туда свернули(
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