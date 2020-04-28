Россия старается сохранять нейтралитет, пока США и Китай напряженно спорят из-за источника коронавируса 🔊 Воспроизвести



Россия старается дистанцироваться от споров между США и Китаем по поводу возможного источника коронавирусной инфекции. Ее представители заявляют, что Москва не может поддержать американское расследование возможных источников появления коронавирусной инфекции.



Пресс-секретарь Путина сообщил в интервью CNBC, что Россия не может поддержать американское расследование возможных источников появления коронавирусной инфекции.



Россия — союзник Китая, но президент России Владимир Путин поддерживает хорошие отношения и со своим американским коллегой.



Как на прошлой неделе сообщили источники NBC News, американское разведывательное сообщество пытается выяснить, действительно ли некая китайская лаборатория случайно стала источником коронавируса. Пресс-секретарь Путина сообщил в интервью CNBC, что Россия не может поддержать американское расследование возможных источников появления коронавирусной инфекции.Россия — союзник Китая, но президент России Владимир Путин поддерживает хорошие отношения и со своим американским коллегой.Как на прошлой неделе сообщили источники NBC News, американское разведывательное сообщество пытается выяснить, действительно ли некая китайская лаборатория случайно стала источником коронавируса.



Такое заявление в интервью CNBC сделал пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков. Это заявление прозвучало после того, как на прошлой неделе действующие и бывшие чиновники американской разведки сообщили CNBC News, что американское разведывательное сообщество изучает вопрос о том, действительно ли некая китайская лаборатория случайно стала источником коронавируса.



«Этот вопрос никогда не обсуждался президентами наших двух стран», — сказал Песков во вторник, 21 апреля, когда его спросили, обсуждал ли Путин эту тему со своим американским коллегой.



«Мы не думаем, что расследование возможных источников этого вируса — это то, что мы можем каким-то образом поддержать. Мы не думаем, что сейчас следует проводить подобное расследование и обвинять какую-либо страну в возникновении этого вируса, не имея никаких доказательств».



Эти комментарии Пескова прозвучали в тот момент, когда Россия — союзница Китая, которая одновременно поддерживает дружеские отношения с президентом США Дональдом Трампом, — пытается сохранять нейтралитет в спорах, разгоревшихся между Соединенными Штатами и Китаем по поводу пандемии коронавирусной инфекции, которые еще больше усугубляют напряженность в их и без того сложных отношениях.



В марте Трамп подвергся резкой критике после того, как он обвинил Китай в начале пандемии и назвал Covid-19 «китайским вирусом». Кроме того, Трамп сильно поссорился с Всемирной организацией здравоохранения, обвинив это специализированное учреждение ООН в «китаецентризме». Он также приостановил внесение взносов в бюджет ВОЗ.



В прошлую пятницу, 17 апреля, на пресс-конференции в Белом доме Трампа спросили, насколько активно ведется расследование вероятности того, что источником коронавируса могла оказаться лаборатория в Ухане. Трамп ответил: «Мы изучаем этот вопрос, многие его изучают, и кажется, в этом есть определенная логика».



Несколько дней назад Трамп заявил, что Китай должен будет столкнуться с «последствиями», если выяснится, что его власти «сознательно» допустили начало пандемии.



В центре расследования американского разведывательного сообщества оказался китайский Уханьский институт вирусологии при Китайской академии наук, где проводились исследования болезней, поражающих летучих мышей. Представители института отвергают эти обвинения, называя их «теорией заговора».



ВОЗ вмешалась в этот спор, еще раз заявив во вторник, 21 апреля, что этот вирус, скорее всего, имеет животное происхождение. «Его не создали, и не проводили с ним манипуляции в лабораториях».



Тем не менее, вопросы об источнике этого вируса, скорее всего, будут сохраняться, поскольку эта пандемия продолжает наносить тяжелые удары по населению планеты и мировой экономике. По данным университета Джона Хопкинса, к настоящему моменту в мире уже было зафиксировано 2,6 миллиона случаев заражения, а число умерших от коронавируса составляет более 183 тысяч человек.



В России сейчас наблюдается стремительный рост числа подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Во вторник, 21 апреля, было зафиксировано 4774 новых случая заражения. Общее число заболевших в России составляет 62 773 человек, и 555 человек уже скончались.



По словам Пескова, отношения между Россией и Китаем не испортились из-за коронавируса, и эти две соседние страны поддерживают тесные связи.



«Россия стала одной из первых стран, которые протянули руку помощи китайским врачам, когда те начали борьбу с этой инфекцией. Потом Китай начал помогать России, отправляя ей оборудование», — сказал он.



«Наши лидеры постоянно ведут диалог. Эта общая угроза является веской причиной для укрепления сотрудничества».



Автор: Холли Эллиат (Holly Ellyatt) для CNBC, США, перевод Россия старается дистанцироваться от напряженных споров между Соединенными Штатами и Китаем по поводу возможного источника коронавирусной инфекции. Ее представители заявляют, что Москва не может поддержать американское расследование возможных источников появления коронавирусной инфекции.Такое заявление в интервью CNBC сделал пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков. Это заявление прозвучало после того, как на прошлой неделе действующие и бывшие чиновники американской разведки сообщили CNBC News, что американское разведывательное сообщество изучает вопрос о том, действительно ли некая китайская лаборатория случайно стала источником коронавируса.«Этот вопрос никогда не обсуждался президентами наших двух стран», — сказал Песков во вторник, 21 апреля, когда его спросили, обсуждал ли Путин эту тему со своим американским коллегой.«Мы не думаем, что расследование возможных источников этого вируса — это то, что мы можем каким-то образом поддержать. Мы не думаем, что сейчас следует проводить подобное расследование и обвинять какую-либо страну в возникновении этого вируса, не имея никаких доказательств».Эти комментарии Пескова прозвучали в тот момент, когда Россия — союзница Китая, которая одновременно поддерживает дружеские отношения с президентом США Дональдом Трампом, — пытается сохранять нейтралитет в спорах, разгоревшихся между Соединенными Штатами и Китаем по поводу пандемии коронавирусной инфекции, которые еще больше усугубляют напряженность в их и без того сложных отношениях.В марте Трамп подвергся резкой критике после того, как он обвинил Китай в начале пандемии и назвал Covid-19 «китайским вирусом». Кроме того, Трамп сильно поссорился с Всемирной организацией здравоохранения, обвинив это специализированное учреждение ООН в «китаецентризме». Он также приостановил внесение взносов в бюджет ВОЗ.В прошлую пятницу, 17 апреля, на пресс-конференции в Белом доме Трампа спросили, насколько активно ведется расследование вероятности того, что источником коронавируса могла оказаться лаборатория в Ухане. Трамп ответил: «Мы изучаем этот вопрос, многие его изучают, и кажется, в этом есть определенная логика».Несколько дней назад Трамп заявил, что Китай должен будет столкнуться с «последствиями», если выяснится, что его власти «сознательно» допустили начало пандемии.В центре расследования американского разведывательного сообщества оказался китайский Уханьский институт вирусологии при Китайской академии наук, где проводились исследования болезней, поражающих летучих мышей. Представители института отвергают эти обвинения, называя их «теорией заговора».ВОЗ вмешалась в этот спор, еще раз заявив во вторник, 21 апреля, что этот вирус, скорее всего, имеет животное происхождение. «Его не создали, и не проводили с ним манипуляции в лабораториях».Тем не менее, вопросы об источнике этого вируса, скорее всего, будут сохраняться, поскольку эта пандемия продолжает наносить тяжелые удары по населению планеты и мировой экономике. По данным университета Джона Хопкинса, к настоящему моменту в мире уже было зафиксировано 2,6 миллиона случаев заражения, а число умерших от коронавируса составляет более 183 тысяч человек.В России сейчас наблюдается стремительный рост числа подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Во вторник, 21 апреля, было зафиксировано 4774 новых случая заражения. Общее число заболевших в России составляет 62 773 человек, и 555 человек уже скончались.По словам Пескова, отношения между Россией и Китаем не испортились из-за коронавируса, и эти две соседние страны поддерживают тесные связи.«Россия стала одной из первых стран, которые протянули руку помощи китайским врачам, когда те начали борьбу с этой инфекцией. Потом Китай начал помогать России, отправляя ей оборудование», — сказал он.«Наши лидеры постоянно ведут диалог. Эта общая угроза является веской причиной для укрепления сотрудничества».Автор: Холли Эллиат (Holly Ellyatt) для CNBC, США, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: политика, в мире Ключевые слова: США, посол, Китай, вирус, фейки, обвинения, пандемия — статья прочитана 220 раз Комментарии