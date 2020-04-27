Трамп и Макрон хотят обсудить COVID-19 с постоянными членами СБ ООН 🔊 Воспроизвести



Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон заявили, что рассчитывают созвать совещание пяти постоянных членов СБ ООН (США, Франция, Россия, Китай и Великобритания) и обсудить реакцию ООН на коронавирусную инфекцию COVID-19, сообщает



«Президент Трамп и президент Макрон обсудили положительное развитие событий в борьбе с пандемией коронавируса и прогресс в «открытии» мировых экономик. Лидеры выразили надежду, что вскоре будет созвана пятерка постоянных (членов СБ ООН. — RT), чтобы обсудить ответ ООН на пандемию», — приводит РИА Новости заявление представителя Белого дома Джадда Дира.



Он также отметил, что лидеры США и Франции согласились в том, что необходимо реформировать Всемирную организацию здравоохранения.



По словам Дира, Трамп и Макрон отметили прогресс в борьбе с коронавирусом. Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон заявили, что рассчитывают созвать совещание пяти постоянных членов СБ ООН (США, Франция, Россия, Китай и Великобритания) и обсудить реакцию ООН на коронавирусную инфекцию COVID-19, сообщает RT «Президент Трамп и президент Макрон обсудили положительное развитие событий в борьбе с пандемией коронавируса и прогресс в «открытии» мировых экономик. Лидеры выразили надежду, что вскоре будет созвана пятерка постоянных (членов СБ ООН. — RT), чтобы обсудить ответ ООН на пандемию», — приводит РИА Новости заявление представителя Белого дома Джадда Дира.Он также отметил, что лидеры США и Франции согласились в том, что необходимо реформировать Всемирную организацию здравоохранения.По словам Дира, Трамп и Макрон отметили прогресс в борьбе с коронавирусом. russian.rt.com Категории: политика, в мире Ключевые слова: Китай, вирус, Трамп, Макрон, пандемия — статья прочитана 53 раза Комментарии