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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Трамп и Макрон хотят обсудить COVID-19 с постоянными членами СБ ООН
Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон заявили, что рассчитывают созвать совещание пяти постоянных членов СБ ООН (США, Франция, Россия, Китай и Великобритания) и обсудить реакцию ООН на коронавирусную инфекцию COVID-19, сообщает RT.
«Президент Трамп и президент Макрон обсудили положительное развитие событий в борьбе с пандемией коронавируса и прогресс в «открытии» мировых экономик. Лидеры выразили надежду, что вскоре будет созвана пятерка постоянных (членов СБ ООН. — RT), чтобы обсудить ответ ООН на пандемию», — приводит РИА Новости заявление представителя Белого дома Джадда Дира.
Он также отметил, что лидеры США и Франции согласились в том, что необходимо реформировать Всемирную организацию здравоохранения.
По словам Дира, Трамп и Макрон отметили прогресс в борьбе с коронавирусом.
russian.rt.com
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