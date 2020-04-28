Литовский бизнес в Китае возвращается в нормальную колею – посол Литвы 🔊 Воспроизвести



В Китае, где началась вспышка коронавируса, литовский бизнес испытывал проблемы по причине карантина, однако сейчас всё уже возвращается в привычную колею, сообщила посол Литвы в Китае Инна Марчюлените.



"В целом всё постепенно возвращается в свою колею. Мы не слышали об очень больших проблемах и знаем, что некоторый бизнес, находящийся в Литве, испытывал проблемы из-за перебоя поставок определенных деталей, но это, вероятно было во всей Европе", – заявила посол на пресс-конференции в понедельник, отвечая на вопрос о том, как дела у литовского бизнеса в Китае.



"Невзирая на это, я знаю, что наша сельскохозяйственная продукция постепенно отправляется в Китай, и здесь экспорт совершенно не останавливался", – сказала И. Марчюлните. В Китае, где началась вспышка коронавируса, литовский бизнес испытывал проблемы по причине карантина, однако сейчас всё уже возвращается в привычную колею, сообщила посол Литвы в Китае Инна Марчюлените."В целом всё постепенно возвращается в свою колею. Мы не слышали об очень больших проблемах и знаем, что некоторый бизнес, находящийся в Литве, испытывал проблемы из-за перебоя поставок определенных деталей, но это, вероятно было во всей Европе", – заявила посол на пресс-конференции в понедельник, отвечая на вопрос о том, как дела у литовского бизнеса в Китае."Невзирая на это, я знаю, что наша сельскохозяйственная продукция постепенно отправляется в Китай, и здесь экспорт совершенно не останавливался", – сказала И. Марчюлните. "В прошлом году у нас был рекордный год по экспорту зерна, этот год также должен быть неплохим", – сказала посол.



По данным агентства поощрения экспорта Versli Lietuva, стоимость экспорта литовских товаров в Китай в 2019 году выросла на 55% до 277 млн евро, а стоимость импорта выросла на 8,6% до 928 млн евро.



В Китае активно действуют литовские производители лазеров – у компании Light Conversion есть дочернее предприятие в Китае, а у Eksma - представительство. Кроме того, в Китае работает центр обучения пилотов BAA Training под управлением литовской авиагруппы Avia Solutions Group, а также литовская компания ремонта и надзора самолетов FL Technics.



Между тем, крупнейший в Северной Европе производитель велосипедов, литовский Baltik vairas поставляет из Китая около 30% деталей, всю продукцию в Китае закупает каунасский производитель светильников BY&N.



В Китай экспортируется большая часть продукции литовских переработчиков молока Vilkyskiu pienine и Rokiskio suris, первую партию говядины в Китай в этом году также отправила Krekenavos agrofirma.



Эксперты поясняют, что Китая для Литвы важнее в качестве рынка косвенного экспорта – литовские компании поставляют продукцию производителям Евросоюза, а их конечные продукты поставляются в Китай, однако сложно оценить масштабы такого экспорта.



В последнее время Китай начал ослаблять карантинные условия, также было заявлено, что город Ухань, где началась вспышка, уже одолел инфекцию. BNS Категории: экономика, политика Ключевые слова: бизнес, Китай, вирус, пандемия География: Литва — статья прочитана 180 раз Комментарии