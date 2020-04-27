Социал-демократы расторгают соглашение с оппозицией в сейме Литвы 🔊 Воспроизвести фото: delfi.lt



Литовская социал-демократическая партия (ЛСДП) решила расторгнуть соглашение о сотрудничестве оппозиционных фракций в парламенте.



Такое решение приняло правление ЛСДП, сообщили BNS представители партии.



Лидер социал-демократов Гинтаутас Палуцкас утверждает, что в данный момент требуется конструктивное оппонирование, и не политические дрязги.



"Способ политических действий консерваторов на фоне приближающихся выборов все обостряется и становится все более враждебным, а конструктивных предложений мало. Мы не хотим, чтобы нас отождествляли с такими действиями и с такими предложениями, как например, новейшие по Трудовому кодексу. Консерваторы и либералы пусть говорят от своего имени, а мы будем говорить от своего", – говорится в комментарии Г. Палуцкаса, переданном BNS. Литовская социал-демократическая партия (ЛСДП) решила расторгнуть соглашение о сотрудничестве оппозиционных фракций в парламенте.Такое решение приняло правление ЛСДП, сообщили BNS представители партии.Лидер социал-демократов Гинтаутас Палуцкас утверждает, что в данный момент требуется конструктивное оппонирование, и не политические дрязги."Способ политических действий консерваторов на фоне приближающихся выборов все обостряется и становится все более враждебным, а конструктивных предложений мало. Мы не хотим, чтобы нас отождествляли с такими действиями и с такими предложениями, как например, новейшие по Трудовому кодексу. Консерваторы и либералы пусть говорят от своего имени, а мы будем говорить от своего", – говорится в комментарии Г. Палуцкаса, переданном BNS. По его словам, после расторжения соглашения не будет двусмыслицы.



Соглашение о сотрудничестве в марте прошлого года подписали лидер Союза Отечества -Литовских христианских демократов (СО-ЛХД) Габриэлюс Ландсбергис, староста фракции Либерального движения Виктория Смилите-Нельсен, и бывший тогда главой фракции социал-демократов Юлюс Сабатаускас.



Тогда они договорились и о посте лидера оппозиции. Старосты фракций должны были занимать этот пост по принципу ротации. С марта лидером оппозиции является Г. Ландсбергис.



По уставу сейма, если оппозиционная фракция или коалиция таких фракций обладает более чем половиной членов сейма, принадлежащих к меньшинству, то староста такой фракции или коалиции называется лидером оппозиции. Лидер оппозиции пользуется предусмотренными у уставе правами, он входит в правление сейма.



У консерваторов в сейме 36 членов, у либералов – десять, у социал-демократов – девятью. Категории: политика, общество Ключевые слова: Литва, оппозиция, коалиция, развал, правящие География: Литва — статья прочитана 151 раз Комментарии