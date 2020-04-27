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Социал-демократы расторгают соглашение с оппозицией в сейме Литвы

фото: delfi.lt


Литовская социал-демократическая партия (ЛСДП) решила расторгнуть соглашение о сотрудничестве оппозиционных фракций в парламенте.

Такое решение приняло правление ЛСДП, сообщили BNS представители партии.

Лидер социал-демократов Гинтаутас Палуцкас утверждает, что в данный момент требуется конструктивное оппонирование, и не политические дрязги.

"Способ политических действий консерваторов на фоне приближающихся выборов все обостряется и становится все более враждебным, а конструктивных предложений мало. Мы не хотим, чтобы нас отождествляли с такими действиями и с такими предложениями, как например, новейшие по Трудовому кодексу. Консерваторы и либералы пусть говорят от своего имени, а мы будем говорить от своего", – говорится в комментарии Г. Палуцкаса, переданном BNS.
По его словам, после расторжения соглашения не будет двусмыслицы.

Соглашение о сотрудничестве в марте прошлого года подписали лидер Союза Отечества -Литовских христианских демократов (СО-ЛХД) Габриэлюс Ландсбергис, староста фракции Либерального движения Виктория Смилите-Нельсен, и бывший тогда главой фракции социал-демократов Юлюс Сабатаускас.

Тогда они договорились и о посте лидера оппозиции. Старосты фракций должны были занимать этот пост по принципу ротации. С марта лидером оппозиции является Г. Ландсбергис.

По уставу сейма, если оппозиционная фракция или коалиция таких фракций обладает более чем половиной членов сейма, принадлежащих к меньшинству, то староста такой фракции или коалиции называется лидером оппозиции. Лидер оппозиции пользуется предусмотренными у уставе правами, он входит в правление сейма.

У консерваторов в сейме 36 членов, у либералов – десять, у социал-демократов – девятью.
Категории: политика, общество
Ключевые слова: Литва, оппозиция, коалиция, развал, правящие
География: Литва
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добавлена сегодня, 27 апреля, 13:30

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