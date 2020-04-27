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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Истребители НАТО четыре раза сопроводили самолеты ВВС России
На минувшей неделе истребители миссии Балтийского воздушного патрулирования НАТО четыре раза поднимались в небо, чтобы опознать и сопроводить самолеты ВВС России, летевшие над Балтикой, сообщило в понедельник Министерство обороны Литвы.
Двадцать первого апреля российский самолет, летевший из Калининградской области, следовал без летного плана, но поддерживал связь с региональными диспетчерами.
Двадцать четвертого апреля один самолет следовал летному плану, поддерживал связь, однако также были и два самолета, следовавших из Калининградской области, у которых не было летного плана, они не поддерживали связь с местными авиадиспетчерами.
В этот же день истребители поднялись для сопровождения еще двух российских самолетов, летевших из Калининградской области без летных планов, однако не успели их опознать, поскольку они вернулись в Калининградскую область.
Двадцать пятого апреля были опознаны два российских истребителя, летевшие из Калининградской области без летных планов и не поддерживавшие связь. Они встретили летевший с основной части России самолет дальнего радиолокационного обнаружения "А-50", который следовал летному плану и поддерживал связь с региональными авиадиспетчерами.
Миссия Балтийского воздушного патрулирования НАТО осуществляется с баз в Литве и Эстонии.
Категории: политика, чп и криминал
География: Литва
Комментарии
Денис
27 апреля, 16:06
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Дистанцию надо держать, коронавирус.
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