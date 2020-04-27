Истребители НАТО четыре раза сопроводили самолеты ВВС России 🔊 Воспроизвести



На минувшей неделе истребители миссии Балтийского воздушного патрулирования НАТО четыре раза поднимались в небо, чтобы опознать и сопроводить самолеты ВВС России, летевшие над Балтикой, сообщило в понедельник Министерство обороны Литвы.



Двадцать первого апреля российский самолет, летевший из Калининградской области, следовал без летного плана, но поддерживал связь с региональными диспетчерами.



Двадцать четвертого апреля один самолет следовал летному плану, поддерживал связь, однако также были и два самолета, следовавших из Калининградской области, у которых не было летного плана, они не поддерживали связь с местными авиадиспетчерами.



В этот же день истребители поднялись для сопровождения еще двух российских самолетов, летевших из Калининградской области без летных планов, однако не успели их опознать, поскольку они вернулись в Калининградскую область.



Двадцать пятого апреля были опознаны два российских истребителя, летевшие из Калининградской области без летных планов и не поддерживавшие связь. Они встретили летевший с основной части России самолет дальнего радиолокационного обнаружения "А-50", который следовал летному плану и поддерживал связь с региональными авиадиспетчерами.



Миссия Балтийского воздушного патрулирования НАТО осуществляется с баз в Литве и Эстонии. На минувшей неделе истребители миссии Балтийского воздушного патрулирования НАТО четыре раза поднимались в небо, чтобы опознать и сопроводить самолеты ВВС России, летевшие над Балтикой, сообщило в понедельник Министерство обороны Литвы.Двадцать первого апреля российский самолет, летевший из Калининградской области, следовал без летного плана, но поддерживал связь с региональными диспетчерами.Двадцать четвертого апреля один самолет следовал летному плану, поддерживал связь, однако также были и два самолета, следовавших из Калининградской области, у которых не было летного плана, они не поддерживали связь с местными авиадиспетчерами.В этот же день истребители поднялись для сопровождения еще двух российских самолетов, летевших из Калининградской области без летных планов, однако не успели их опознать, поскольку они вернулись в Калининградскую область.Двадцать пятого апреля были опознаны два российских истребителя, летевшие из Калининградской области без летных планов и не поддерживавшие связь. Они встретили летевший с основной части России самолет дальнего радиолокационного обнаружения "А-50", который следовал летному плану и поддерживал связь с региональными авиадиспетчерами.Миссия Балтийского воздушного патрулирования НАТО осуществляется с баз в Литве и Эстонии. BNS Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: Россия, самолеты, нато, перехват География: Литва — статья прочитана 94 раза Комментарии