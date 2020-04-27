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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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В Таурагском районе Литвы саперы обнаружили бомбы времен Второй мировой войны
В выходные дни в деревне Вилналяй, что в Таурагском районе Литвы, саперы обнаружили более 2 тыс. бомб различного калибра времен Второй мировой войны.
По словам командующего Саперной ротой Инженерного батальона им. Юозаса Виткуса, капитала Казимираса Богданаса, первые взрывчатые вещества были обнаружены в субботу, однако из-за темноты работы не могли быть продолжены.
"Мы нашли два контейнера, но из-за темноты мы не могли продолжать операцию. В воскресенье утром привлекли другие мощности, трактора, машины, поскольку нужно было провести более детальные раскопки", – сказал К. Богданас.
"Сейчас у нас пять полных контейнеров, в которых по 224 единицы бомб малого калибра и одна 50-килограммовая авиационная бомба ST-50. Все прочее - это кассетная амуниция, прочее", – рассказал командующий ротой.
Саперы в воскресенье уничтожили на месте 569 ед. взрывчатых устройств, в понедельник будут уничтожены еще 486.
Он также сообщил, что состояние устройств такое, что они не подлежат транспортировке и должны быть обезврежены на месте небольшими количествами.
Он также отметил, что такая находка является особо редкой и сложной.
Категории: чп и криминал, история, в странах Балтии
География: Литва
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