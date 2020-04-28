Отмечается рост дезинформации о коронавирусе – армия Литвы 🔊 Воспроизвести



Увеличивается количество информационных инцидентов, связанных с коронавирусом, а военные НАТО в Литве остаются основной мишенью дезинформации, сообщил Департамент стратегической коммуникации литовской армии.



Аналитики департамента, осуществляющие постоянный мониторинг, с 17 по 23 апреля зафиксировали 96 информационных инцидентов, связанных с COVID-19. Это на 16 больше, чем неделю назад.



В целом с 1 февраля по 23 апреля было выявлено 869 различных информационных инцидентов, распространяемых в электронном пространстве на литовском, русском, английском языках, которые связаны с коронавирусом.



Армия отмечает, что распространители дезинформации стремятся воспользоваться страхом перед пандемией COVID-19 и создать напряжение в обществе, негативно настроить людей против военных союзников НАТО в Литве. Увеличивается количество информационных инцидентов, связанных с коронавирусом, а военные НАТО в Литве остаются основной мишенью дезинформации, сообщил Департамент стратегической коммуникации литовской армии.Аналитики департамента, осуществляющие постоянный мониторинг, с 17 по 23 апреля зафиксировали 96 информационных инцидентов, связанных с COVID-19. Это на 16 больше, чем неделю назад.В целом с 1 февраля по 23 апреля было выявлено 869 различных информационных инцидентов, распространяемых в электронном пространстве на литовском, русском, английском языках, которые связаны с коронавирусом.Армия отмечает, что распространители дезинформации стремятся воспользоваться страхом перед пандемией COVID-19 и создать напряжение в обществе, негативно настроить людей против военных союзников НАТО в Литве. BNS Категории: политика, общество, в странах Балтии Ключевые слова: граница, контроль, фейки, карантин, дезинформация, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 191 раз Комментарии