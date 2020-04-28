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Отмечается рост дезинформации о коронавирусе – армия Литвы
Увеличивается количество информационных инцидентов, связанных с коронавирусом, а военные НАТО в Литве остаются основной мишенью дезинформации, сообщил Департамент стратегической коммуникации литовской армии.
Аналитики департамента, осуществляющие постоянный мониторинг, с 17 по 23 апреля зафиксировали 96 информационных инцидентов, связанных с COVID-19. Это на 16 больше, чем неделю назад.
В целом с 1 февраля по 23 апреля было выявлено 869 различных информационных инцидентов, распространяемых в электронном пространстве на литовском, русском, английском языках, которые связаны с коронавирусом.
Армия отмечает, что распространители дезинформации стремятся воспользоваться страхом перед пандемией COVID-19 и создать напряжение в обществе, негативно настроить людей против военных союзников НАТО в Литве.
Категории: политика, общество, в странах Балтии
Ключевые слова: граница, контроль, фейки, карантин, дезинформация, распространение, коронавирус
География: Литва
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