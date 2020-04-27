Рекордам – уже четверть века 🔊 Воспроизвести Фото: lkl.lt







Главные индивидуальные баскетбольные рекорды Литвы - результативности, подборов под щитами, результативных передач и рейтинга эффективности игрока в одном матче - остаются непревзойдёнными вот уже четверть века.



Как считают специалисты, не исключено, что некоторые из этих достижений побить на высшем профессиональном уровне с учётом изменившегося стиля и интенсивности игры вообще не удастся.



Литовская баскетбольная лига (LKL) на прошлой неделе отметила день своего рождения. Она была учреждена 22 апреля 1993 года.



Держащиеся до сих пор главные индивидуальные рекорды были зафиксированы, как отметила газета «Республика», в 1995 году.



31 марта центровой каунасского клуба «Жальгирис» Гинтарас Эйникис в матче с больше не существующим другим каунасским клубом NECA набрал 61 очко. Тем самым он побил совсем свежее достижение легионера клуба «Олимпас» из города Плунге Патрика Джонса. За неделю до этого американец в одном матче забросил 55 очков. В ХХI веке рубеж в 50 очков в высшем дивизионе чемпионата Литвы никому преодолеть не удалось. Максимальный результат этого сезона, недоигранного из-за пандемии коронавируса, составлял 37 очков. Как считают специалисты, не исключено, что некоторые из этих достижений побить на высшем профессиональном уровне с учётом изменившегося стиля и интенсивности игры вообще не удастся.Литовская баскетбольная лига (LKL) на прошлой неделе отметила день своего рождения. Она была учреждена 22 апреля 1993 года.Держащиеся до сих пор главные индивидуальные рекорды были зафиксированы, как отметила газета «Республика», в 1995 году.31 марта центровой каунасского клуба «Жальгирис» Гинтарас Эйникис в матче с больше не существующим другим каунасским клубом NECA набрал 61 очко. Тем самым он побил совсем свежее достижение легионера клуба «Олимпас» из города Плунге Патрика Джонса. За неделю до этого американец в одном матче забросил 55 очков. В ХХI веке рубеж в 50 очков в высшем дивизионе чемпионата Литвы никому преодолеть не удалось. Максимальный результат этого сезона, недоигранного из-за пандемии коронавируса, составлял 37 очков. Плунгеский «Олимпас» является своего рода соавтором ещё одного рекорда. В матче с этой командой центровой каунасского клуба «Атлетас» Жидрунас Илгаускас, который много лет потом играл за океаном в НБА, совершил 28 подборов мяча. Лучший показатель этого сезона в лиге был 15 мячей.



Рекорд рейтинга эффективности чемпионата Литвы - 68 баллов - принадлежит сразу трём баскетболистам. Два совладельца достижения - американские легионеры литовских клубов, третий - Эйникис. Свои 68 баллов он набрал в том самом рекордном по результативности матче. За последние двадцать лет никто из играющих в Литве баскетболистов рубеж в 60 баллов не преодолел.



Один из рекордов чемпионатов Литвы по баскетболу был установлен иностранцем - американцем Дейвидом Эдвардсом. Разыгрывающий клуба «Шилуте» сделал в одном матче сезона 1995/96 годов 18 результативных передач. Его достижение в 2009 году повторил литовец Айдас Висконтас.



Если какой-то из главных индивидуальных баскетбольных рекордов Литвы и будет побит, то, скорее всего, именно этот. В нынешнем сезоне, например, максимальное число результативных пасов, а их было сделано шестнадцать, совершил Кевин Харди, американский легионер клуба «Шяуляй», информирует вильнюсский журналист Владимир Иванов. Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: Литва, баскетбол, Литовская баскетбольная лига, LKL — статья прочитана 161 раз Комментарии