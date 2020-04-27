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В Литву доставлен 11 тонн защитных комбинезонов для медиков



В воскресенье в Литву доставлено почти 11 тонн комбинезонов биозащиты для медиков из Китая. Партия предназначалась Каунасской клинике, однако по потребности комбинезоны будут распространены между больницами, находящимися в Каунасском, Мариямпольском, Таурагском округах, сообщило Министерство здравоохранения.

Самолет, приземлившийся в Каунасском аэропорту, доставил и 300 тыс. тампонов для взятия мазков из носоглотки, они будут переданы Национальной лаборатории общественного здоровья.

Каунасская клиника одна из пяти больниц, организующих и координирующих услугу доставки, включая распределение личных средств защиты.

Этот груз, еще одна часть средств личной защиты, заказанной Министерством здравоохранения в Китае.
Категории: экономика, здоровье
Ключевые слова: Китай, поставки, контроль, защита, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
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добавлена сегодня, 27 апреля, 12:30

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