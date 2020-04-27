В Литву доставлен 11 тонн защитных комбинезонов для медиков 🔊 Воспроизвести



В воскресенье в Литву доставлено почти 11 тонн комбинезонов биозащиты для медиков из Китая. Партия предназначалась Каунасской клинике, однако по потребности комбинезоны будут распространены между больницами, находящимися в Каунасском, Мариямпольском, Таурагском округах, сообщило Министерство здравоохранения.



Самолет, приземлившийся в Каунасском аэропорту, доставил и 300 тыс. тампонов для взятия мазков из носоглотки, они будут переданы Национальной лаборатории общественного здоровья.



Каунасская клиника одна из пяти больниц, организующих и координирующих услугу доставки, включая распределение личных средств защиты.



Этот груз, еще одна часть средств личной защиты, заказанной Министерством здравоохранения в Китае. В воскресенье в Литву доставлено почти 11 тонн комбинезонов биозащиты для медиков из Китая. Партия предназначалась Каунасской клинике, однако по потребности комбинезоны будут распространены между больницами, находящимися в Каунасском, Мариямпольском, Таурагском округах, сообщило Министерство здравоохранения.Самолет, приземлившийся в Каунасском аэропорту, доставил и 300 тыс. тампонов для взятия мазков из носоглотки, они будут переданы Национальной лаборатории общественного здоровья.Каунасская клиника одна из пяти больниц, организующих и координирующих услугу доставки, включая распределение личных средств защиты.Этот груз, еще одна часть средств личной защиты, заказанной Министерством здравоохранения в Китае. Категории: экономика, здоровье Ключевые слова: Китай, поставки, контроль, защита, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 162 раза Комментарии