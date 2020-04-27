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Комитет Кабмина Литвы обсудит реализацию плана поощрения экономики
В понедельник Комитет правительства Литвы под руководством премьера Саулюса Сквернялиса обсудит реализацию плана поощрения экономики, сообщил в понедельник BNS представитель главы правительства по связям с общественностью Томас Бержинскас.
В середине марта правительство опубликовало план помощи бизнесу, пострадавшему от кризиса с коронавирусом, и поощрения экономики на 2,5 млрд евро, который был встречен критикой бизнеса о том, что помощь опаздывает.
На минувшей неделе Кабмин решил облегчить условия льготных кредитов. С пятницы кредиты могут получать компании, которые из-за вспышки COVID-19 потеряли 30% оборота – до этого этот показатель составлял 60%. Максимальная сумма кредита для одного субъекта выросла в 10 раз – до 1 млн евро.
Минфин прогнозирует, что по причине кризиса с коронавирусом литовская экономика в этом году сократиться на 7,3%, если распространение вируса будет остановлено к лету. Спад будет обусловлен ограничениями экономической деятельности, снижением ожиданий бизнеса и потребителей.
Если не будет большой второй волны пандемии, то в следующем году экономика оживится и внутренний валовой продукт вырастет на 6,6%, прогнозирует министерство.
По словам Т. Бержинскаса, Комитет по контролю ситуации, вызванной COVID-19, в понедельник также обсудит использование "быстрых" тестов.
Категории: экономика, здоровье, в странах Балтии
Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
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