Урок коронавируса – ДГБ Литвы будет заниматься и медразведкой /дополнено/ 🔊 Воспроизвести Глава ДГБ Литвы Д.Яунишскис и президент Г.Науседа



Директор Департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис во время второго своего срока полномочий на этом посту обещает усилить мощности медицинской разведки в Литве, учтя пробелы, проявившиеся во время кризиса с коронавирусом.



"Коронавирус показал, в каком мире мы будем жить в будущем. С учетом того, что ранее мы переживали определенный спокойный период, но в это время видим, что вирусы возвращаются. Мы видим вспышки туберкулеза, SARS, свиной чумы, птичьего гриппа", – сказал в интервью BNS Д. Яунишкис.



"Нам следует обратить больше внимания на вирусологию, и, очевидно, разведке также нужно менять профили, очень серьезно думать о медицинской разведке", – сказал глава ДГБ. Директор Департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис во время второго своего срока полномочий на этом посту обещает усилить мощности медицинской разведки в Литве, учтя пробелы, проявившиеся во время кризиса с коронавирусом."Коронавирус показал, в каком мире мы будем жить в будущем. С учетом того, что ранее мы переживали определенный спокойный период, но в это время видим, что вирусы возвращаются. Мы видим вспышки туберкулеза, SARS, свиной чумы, птичьего гриппа", – сказал в интервью BNS Д. Яунишкис."Нам следует обратить больше внимания на вирусологию, и, очевидно, разведке также нужно менять профили, очень серьезно думать о медицинской разведке", – сказал глава ДГБ. "В США есть отдельная разведка, которая занимается медицинской разведкой, наблюдением за медицинской ситуацией в мире. И Литва не должна быть исключением", – сказал Д. Яунишкис.



"Это среди приоритетов и задач моего второго срока полномочий. С учетом тенденций, это неизбежно, было бы глупо это игнорировать. Я уже упоминал об этом и в беседах с фракциями в сейме, что это одно из направлений, где разведка должна сфокусироваться и адаптироваться", – сказал он.



Руководитель разведки также сообщил, что подготовил изменения к правилам внутреннего порядка, которые ограничат отдачу устных указаний в качестве реакции на выводы парламентариев о действиях ДГБ накануне президентских выборов.



Директор департамента в интервью подтвердил, что людей из окружения президента Гитанаса Науседы проверяли, когда был получен список из "человеческого источника", а часть кандидатов были информированы о рисках.



Д. Яунишкис также выразил поддержку инициатив по созданию службы контролера разведки и возможности обжаловать действия сотрудников разведки в суде, но выразил сомнения в рекомендациях установить максимальные сроки применения разведывательных методов и в более строгом порядке уничтожения информации.



Глава ДГБ также сказал, что уделит еще больше внимание внутренней коммуникации в разведывательном сообществе. "Мне лично это очень напоминает определенный урок, который нужно выучить. Я беру на себя эту ответственность, и мы действительно будем стремиться к лучшим результатам", – сказал Д. Яунишкис.



* * *



Литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис продлил до 1 июля сроки выдвижения предложений для рабочей группы по усилению контроля над разведкой.



Ранее планировалось, что комиссия представит правовые акты в апреле, но поскольку Кабмин сконцентрировался на кризисе с коронавирусом, то было дано больше времени.



В начале марта глава правительства сформировал рабочую группу, которая рассматривает рекомендации парламентского контролера по предусмотрению в законе максимальных сроков применения методов разведки, возможность обжаловать в суде действия сотрудников разведслужб и ввести эффективный внешний контроль.



В состав рабочей группы вошли представители правительства, правоохранительных органов, судов, адвокатуры, Департамента госбезопасности (ДГБ).



Премьер считает, что необходимо ввести институт контролера, который бы оценивал действия не только разведслужб, но и криминальной разведки.



В Литве есть две разведслужбы: Департамент госбезопасности и военная разведка – Второй департамент оперативных служб при Министерстве обороны.



Криминальную разведку в Литве осуществляют полиция, Служба спецрасследлований, Служба расследования финансовых преступлений, Департамент по делам тюрем, таможня, Пограслужба, Департамент охраны руководства.



В опубликованных в этом году выводах омбудсмен отметил, что "правовое регулирование не предусматривает четко определенного максимального срока" применения методов разведки, для которых нет необходимости получения судебного разрешения, поэтому нарушения принципа невмешательства в частную жизнь могут "длится необоснованно длительное время".



Сейчас закон предусматривает, что методы разведки, для которых не требуются санкции суда, их порядок и сроки устанавливает правительство. Правительственные постановления по этому вопросу засекречены.



По мнению омбудсмена, в законе должна быть закреплена возможность обжаловать в суде действия сотрудников ДГБ.



В данный момент закон предусматривает, что жалобы могут подаваться в Комитет по национальной безопасности и обороне сейма Литвы и парламентскому контролеру (рекордсмену), однако выводы последних могут быть лишь рекомендательного характера.



Контролер также заявил, что сам ДГБ уделяет большое внимание оценке деятельности сотрудников с точки зрения защиты прав человека, а после оценки рисков должен быть создан "эффективный внешний механизм контроля над деятельностью ДГБ". BNS Категории: политика, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: дгб, Китай, разведка, вирус, пандемия География: Литва — статья прочитана 234 раза Комментарии