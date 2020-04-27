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В Таиланде из-за отсутствия туристов появилось стадо дюгоней

© Fotolia / Andrea Izzotti


Департамент национальных парков Таиланда снял с помощью беспилотниа стадо из 30 дюгоней (морских коров) у острова Либонг в провинции Транг на юге страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на News Channel20.

Эти млекопитающие питались морской травой и иногда всплывали, чтобы дышать.

В последние годы из-за толп туристов и загрязнение воды дюгоней на юге Таиланда наблюдали крайне редко.

"Животные очень чувствительны к скоростным лодкам и присутствию людей, — сказал ученый Тон Тхамронгнавасават. — А сейчас они могут свободно собираться большой группой и приближаться к берегу".

Эти млекопитающие — один из четырех видов отряда Сирен. Они могут вырастать до четырех метров в длину.

В прошлом году в тайских водах было обнаружено рекордное количество мертвых дюгонь. Их судьба привлекла внимание общественности в июне, после того, как в сети появились изображения тайских ветеринаров, которые обнимают больное животное и кормят его молоком и морской травой.

Несмотря на заботу, млекопитающее умерло через два месяца. Вскрытие показало большое количество пластиковых отходов в кишечнике, которые вызвали гастрит и инфекцию крови.
РИА Новости
Категории: в мире, общество, образование
Ключевые слова: Природа, животные, Таиланд, контроль, карантин, распространение, коронавирус
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добавлена сегодня, 27 апреля, 15:00

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