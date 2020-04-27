Синоптики пообещали жителям Литвы резкое потепление 🔊 Воспроизвести © Sputnik/ Владислав Адамовский



В середине недели температура воздуха в южных районах балтийской республики может подняться до 16-21 градуса тепла. В ближайшее время погоду в Литве будет определять область повышенного давления, сообщает



В понедельник ожидается ясная и спокойная погода, вероятность осадков будет низкой. Температура ночью будет колебаться от минус двух градусов до плюс трех, днем воздух прогреется до 12-17 градусов.



Во вторник местами будет кратковременный небольшой дождь. Ночью ветер будет слабый, днем – средний. Ночью температура составит три-восемь градусов тепла, днем – 16-21, на взморье ожидается 13-15 градусов тепла. В середине недели температура воздуха в южных районах балтийской республики может подняться до 16-21 градуса тепла. В ближайшее время погоду в Литве будет определять область повышенного давления, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на Гидрометеорологическую службу республики.В понедельник ожидается ясная и спокойная погода, вероятность осадков будет низкой. Температура ночью будет колебаться от минус двух градусов до плюс трех, днем воздух прогреется до 12-17 градусов.Во вторник местами будет кратковременный небольшой дождь. Ночью ветер будет слабый, днем – средний. Ночью температура составит три-восемь градусов тепла, днем – 16-21, на взморье ожидается 13-15 градусов тепла. В среду синоптики прогнозируют много осадков, местами возможен сильный дождь. В течение дня в некоторых районах Литвы северный, северо-восточный ветры усилятся. Ночью температура составит пять-десять градусов тепла, днем – 10-15 градусов, в южных районах во многих местах воздух прогреется до 16-21 градуса тепла.



В четверг ожидается дождливая погода, местами сильный ветер. Синоптики прогнозируют достаточно сильный ветер. Ночью температура воздуха составит четыре-девять градусов тепла, а днем – девять-четырнадцать градусов.



В ночь на пятницу будет небольшой дождь, днем вероятность осадков низкая. Ветер усилится. Температура ночью во многих местах страны составит один-пять градусов тепла, местами ожидается от нуля до минус трех градусов, а днем воздух прогреется до 11-16 градусов тепла. lt.sputniknews.ru Категории: общество, образование Ключевые слова: прогноз, погода, температура — статья прочитана 199 раз Комментарии