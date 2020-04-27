Выявлено еще 11 случаев коронавируса. Новый этап карантина /дополнено/ 🔊 Воспроизвести фото: bns.lt



В Литве выявлено еще 11 новых случаев коронавируса, общее количество зараженных выросло до 1449, сообщило Министерство здравоохранения в понедельник утром.



Выздоровевшими считаются 474 человека, скончался 41 зараженный.



В воскресенье были проанализированы 2287 мазков, в целом проведено уже 106 775 анализов на COVID.



Министерство сообщило, что в понедельник утром в лабораториях не исследованными оставались 63 мазка.



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С понедельника в Литве начинают действовать смягченные условия карантина – с определенными ограничениями разрешено работать уличным кафе, салонам красоты, учреждениям культуры и отдыха, можно заниматься спортом на улице, храмы откроют двери верующим.



Решением правительства во всех сферах деятельность возобновляется с соблюдением строгих правил безопасности. В Литве выявлено еще 11 новых случаев коронавируса, общее количество зараженных выросло до 1449, сообщило Министерство здравоохранения в понедельник утром.Выздоровевшими считаются 474 человека, скончался 41 зараженный.В воскресенье были проанализированы 2287 мазков, в целом проведено уже 106 775 анализов на COVID.Министерство сообщило, что в понедельник утром в лабораториях не исследованными оставались 63 мазка.* * *С понедельника в Литве начинают действовать смягченные условия карантина – с определенными ограничениями разрешено работать уличным кафе, салонам красоты, учреждениям культуры и отдыха, можно заниматься спортом на улице, храмы откроют двери верующим.Решением правительства во всех сферах деятельность возобновляется с соблюдением строгих правил безопасности.



Владельцы некоторых кафе сомневаются, будет ли им экономически выгодно открывать свои кафе, поскольку при таких условиях это потребует слишком больших затрат.



С целью восстановления работы уличных кафе мэрия Вильнюса сообщила, что разрешит создавать пространства уличных кафе не только у собственных помещений, но и в других общественных пространствах – скверах, парках, на закрытых улицах.



Учреждения культуры, отдыха, развлечений и спорта также можно будет посещать группами не более двух человек, более крупные группы будут допускаться лишь в случае, если это члены одной семьи.



Эти учреждения, а также парикмахерские, маникюрные салоны, также должны будут соблюдать требование 10 кв. метров на одного человека, или оказывать в этот момент услуги лишь одному клиенту.



Еще не будут действовать солярии, массажные кабинеты, салоны татуировок, не будут предоставляться услуги депиляции.



Кроме того, с понедельника разрешено проводить экзамены на вождение автомобиля и управление самолетами, заниматься любым спортом на открытом воздухе, то есть, посещать гольф-клубы, спортивные площадки, а также зоопарки, ботанические сады, но только на открытом воздухе.



Конференция Епископов Литвы сообщила, что с понедельника мессы с присутствием прихожан смогут проходит ежедневно, за исключением воскресений, но храмы должны ограничивать количество верующих.



С понедельника также должны начать работу часть детских садов, чтобы принять детей, родители которых должны выходить на работу.



Всеобщий карантин в Литве продлен до 11 мая.



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Специалисты считают, что на данный момент в балтийской республике наблюдается стабильная эпидемиологическая ситуация, сообщает



По их словам, это может быть связано с уменьшением карантинных ограничений, а также с появлением нескольких очагов инфекции.



Специалисты считают, на данный момент в Литве наблюдается стабильная эпидемиологическая ситуация.



"Прогнозируется, что даже в условиях ослабленного карантина число новых зараженных лиц в день будет небольшим. Собранные учеными данные показывают, что однодневный скачок, когда за день было установлено 110 новых случаев инфекции, нормализуется, и со временем, пройдя вероятный пик 35-40 новых случаев в день, число новых случаев заражения уменьшится", - говорится в сообщении.



Если бы Литва применяла такие же меры, как Белоруссия, то в стране ежедневно будут выявлять около 110-190 новых случаев коронавируса, считают ученые.



Оценивая течение эпидемии в балтийской республике, исследователи сравнили Литву с другими соседними странами, а также оценили эпидемиологическое состояние этих государств и возможные наилучшие или наихудшие сценарии развития событий.



Прогнозы показывают, что если бы в Литве был сценарий Польши или Латвии, то смертность и число заболевших было бы немного ниже. Между тем если бы события развивались в республике по эстонскому сценарию, то эпидемиологическая ситуация, напротив, ухудшилась бы.



В Литве с 16 марта действует режим карантина. Правительство продлевало его три раза, теперь ограничения действуют до 11 мая. При этом власти сделали послабления для бизнеса, разрешив работать некоторым магазинам и сервисам при условия соблюдения требований безопасности.



По последним данным, в стране насчитывается более 1430 заболевших, более 40 пациентов скончались.



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В Литве не растет кривая графика заражений коронавирусом, однако и далее необходимо ответственно соблюдать условия карантина, утверждает вице-министр здравоохранения Альгирдас Шешельгис.



"Каждое утром мы видим статистику по количеству проведенных анализов, а последних изо дня в день становилось больше, поэтому мы видим, что количество выявленных новых случаев не растет. Это означает, что кривая коронавируса не повышается, она становится плоской. Хочу поблагодарить всех, кто соблюдал рекомендации", – сказал вице-министр в интервью радиостанции LRT.



Он подчеркнул, что смягчение ограничений для части бизнеса не означает отзыва карантинных условий, поэтому, как жители, так и сам бизнес должны их соблюдать.



"Я бы точно не назвал решение правительства, принятое в среду, смягчением карантина, это просто позволяет разными видам деятельности постепенно ввернуться и организовать эту деятельность и услуги так, чтобы можно предоставлять их людям. Ни одно из карантинных условий, требований, не смягчено или не отозвано. (...) Просьба: давайте соблюдать те же требования, соблюдать дистанцию, носить маски, не участвовать в групповых собраниях" (...)", – рекомендовал вице-министр. В уличных кафе за столиком смогут сидеть не более двух человек, люди, сидящие за различными столиками, должны будут находиться на дистанции не менее двух метров.Владельцы некоторых кафе сомневаются, будет ли им экономически выгодно открывать свои кафе, поскольку при таких условиях это потребует слишком больших затрат.С целью восстановления работы уличных кафе мэрия Вильнюса сообщила, что разрешит создавать пространства уличных кафе не только у собственных помещений, но и в других общественных пространствах – скверах, парках, на закрытых улицах.Учреждения культуры, отдыха, развлечений и спорта также можно будет посещать группами не более двух человек, более крупные группы будут допускаться лишь в случае, если это члены одной семьи.Эти учреждения, а также парикмахерские, маникюрные салоны, также должны будут соблюдать требование 10 кв. метров на одного человека, или оказывать в этот момент услуги лишь одному клиенту.Еще не будут действовать солярии, массажные кабинеты, салоны татуировок, не будут предоставляться услуги депиляции.Кроме того, с понедельника разрешено проводить экзамены на вождение автомобиля и управление самолетами, заниматься любым спортом на открытом воздухе, то есть, посещать гольф-клубы, спортивные площадки, а также зоопарки, ботанические сады, но только на открытом воздухе.Конференция Епископов Литвы сообщила, что с понедельника мессы с присутствием прихожан смогут проходит ежедневно, за исключением воскресений, но храмы должны ограничивать количество верующих.С понедельника также должны начать работу часть детских садов, чтобы принять детей, родители которых должны выходить на работу.Всеобщий карантин в Литве продлен до 11 мая.* * *Специалисты считают, что на данный момент в балтийской республике наблюдается стабильная эпидемиологическая ситуация, сообщает Sputnik Литва . Второй пик заражения коронавирусом в Литве ожидается 25-29 апреля, считают исследователи Литовского университета наук о здоровье (LSMU) и Литовского энергетического института (LEI).По их словам, это может быть связано с уменьшением карантинных ограничений, а также с появлением нескольких очагов инфекции.Специалисты считают, на данный момент в Литве наблюдается стабильная эпидемиологическая ситуация."Прогнозируется, что даже в условиях ослабленного карантина число новых зараженных лиц в день будет небольшим. Собранные учеными данные показывают, что однодневный скачок, когда за день было установлено 110 новых случаев инфекции, нормализуется, и со временем, пройдя вероятный пик 35-40 новых случаев в день, число новых случаев заражения уменьшится", - говорится в сообщении.Если бы Литва применяла такие же меры, как Белоруссия, то в стране ежедневно будут выявлять около 110-190 новых случаев коронавируса, считают ученые.Оценивая течение эпидемии в балтийской республике, исследователи сравнили Литву с другими соседними странами, а также оценили эпидемиологическое состояние этих государств и возможные наилучшие или наихудшие сценарии развития событий.Прогнозы показывают, что если бы в Литве был сценарий Польши или Латвии, то смертность и число заболевших было бы немного ниже. Между тем если бы события развивались в республике по эстонскому сценарию, то эпидемиологическая ситуация, напротив, ухудшилась бы.В Литве с 16 марта действует режим карантина. Правительство продлевало его три раза, теперь ограничения действуют до 11 мая. При этом власти сделали послабления для бизнеса, разрешив работать некоторым магазинам и сервисам при условия соблюдения требований безопасности.По последним данным, в стране насчитывается более 1430 заболевших, более 40 пациентов скончались.* * *В Литве не растет кривая графика заражений коронавирусом, однако и далее необходимо ответственно соблюдать условия карантина, утверждает вице-министр здравоохранения Альгирдас Шешельгис."Каждое утром мы видим статистику по количеству проведенных анализов, а последних изо дня в день становилось больше, поэтому мы видим, что количество выявленных новых случаев не растет. Это означает, что кривая коронавируса не повышается, она становится плоской. Хочу поблагодарить всех, кто соблюдал рекомендации", – сказал вице-министр в интервью радиостанции LRT.Он подчеркнул, что смягчение ограничений для части бизнеса не означает отзыва карантинных условий, поэтому, как жители, так и сам бизнес должны их соблюдать."Я бы точно не назвал решение правительства, принятое в среду, смягчением карантина, это просто позволяет разными видам деятельности постепенно ввернуться и организовать эту деятельность и услуги так, чтобы можно предоставлять их людям. Ни одно из карантинных условий, требований, не смягчено или не отозвано. (...) Просьба: давайте соблюдать те же требования, соблюдать дистанцию, носить маски, не участвовать в групповых собраниях" (...)", – рекомендовал вице-министр. lt.sputniknews.ru Категории: общество, здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 603 раза Комментарии