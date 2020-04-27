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Литва в рейтинге ИИХФ вернулась на высшую позицию в своей истории
Международная федерация хоккея (ИИХФ) опубликовала новый рейтинг сборных. Мужская национальная команда Литвы повторила свой рекорд, сообщает Sputnik Литва. В обновленном рейтинге ИИХФ сборная Литвы обошла Японию и заняла 23-е место. Эта позиция является рекордной для литовского хоккея.
Последний раз так высоко литовская сборная поднималась десять лет назад (в период 2008-2010 годов).
Рейтинг мужских сборных по-прежнему возглавляет Канада, следом идет Россия, третье место у Финляндии. Топ-10 ранжира ИИХФ замыкает Латвия, Эстония – 27-я.
Женская сборная Литвы, дебютировавшая на ЧМ только в декабре прошлого года и теперь также входит в рейтинг ИИХФ, занимая там 40-ю строчку. Сильнейшими в женском хоккее остаются американки и канадки.
lt.sputniknews.ru
География: Литва
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