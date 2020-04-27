Литва в рейтинге ИИХФ вернулась на высшую позицию в своей истории 🔊 Воспроизвести © Photo : Hockey Lietuva



Международная федерация хоккея (ИИХФ) опубликовала новый рейтинг сборных. Мужская национальная команда Литвы повторила свой рекорд, сообщает



Последний раз так высоко литовская сборная поднималась десять лет назад (в период 2008-2010 годов).



Рейтинг мужских сборных по-прежнему возглавляет Канада, следом идет Россия, третье место у Финляндии. Топ-10 ранжира ИИХФ замыкает Латвия, Эстония – 27-я.



Женская сборная Литвы, дебютировавшая на ЧМ только в декабре прошлого года и теперь также входит в рейтинг ИИХФ, занимая там 40-ю строчку. Сильнейшими в женском хоккее остаются американки и канадки. Международная федерация хоккея (ИИХФ) опубликовала новый рейтинг сборных. Мужская национальная команда Литвы повторила свой рекорд, сообщает Sputnik Литва . В обновленном рейтинге ИИХФ сборная Литвы обошла Японию и заняла 23-е место. Эта позиция является рекордной для литовского хоккея.Последний раз так высоко литовская сборная поднималась десять лет назад (в период 2008-2010 годов).Рейтинг мужских сборных по-прежнему возглавляет Канада, следом идет Россия, третье место у Финляндии. Топ-10 ранжира ИИХФ замыкает Латвия, Эстония – 27-я.Женская сборная Литвы, дебютировавшая на ЧМ только в декабре прошлого года и теперь также входит в рейтинг ИИХФ, занимая там 40-ю строчку. Сильнейшими в женском хоккее остаются американки и канадки. lt.sputniknews.ru Категории: спорт, в мире Ключевые слова: хоккей, сборная, рейтинг География: Литва — статья прочитана 197 раз Комментарии