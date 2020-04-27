Главная >> Новости >> спорт, в мире >> Литва в рейтинге ИИХФ вернулась на высшую позицию в своей истории

Литва в рейтинге ИИХФ вернулась на высшую позицию в своей истории

© Photo : Hockey Lietuva


Международная федерация хоккея (ИИХФ) опубликовала новый рейтинг сборных. Мужская национальная команда Литвы повторила свой рекорд, сообщает Sputnik Литва. В обновленном рейтинге ИИХФ сборная Литвы обошла Японию и заняла 23-е место. Эта позиция является рекордной для литовского хоккея.

Последний раз так высоко литовская сборная поднималась десять лет назад (в период 2008-2010 годов).

Рейтинг мужских сборных по-прежнему возглавляет Канада, следом идет Россия, третье место у Финляндии. Топ-10 ранжира ИИХФ замыкает Латвия, Эстония – 27-я.

Женская сборная Литвы, дебютировавшая на ЧМ только в декабре прошлого года и теперь также входит в рейтинг ИИХФ, занимая там 40-ю строчку. Сильнейшими в женском хоккее остаются американки и канадки.
lt.sputniknews.ru
Категории: спорт, в мире
Ключевые слова: хоккей, сборная, рейтинг
География: Литва
статья прочитана 197 раз
добавлена сегодня, 27 апреля, 08:30

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка