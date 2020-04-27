СМИ КНДР сообщили о деятельности Ким Чен Ына 🔊 Воспроизвести Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын © Валерий Шарифулин/ТАСС



Лидер КНДР не появлялся на публике с 11 апреля. В частности, он не принял участие в церемонии по случаю 108-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена, что породило слухи о возможной болезни, передает



Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын выразил слова благодарности и признательности рабочим крупнейшей стройки последних лет в городе Самчжиёне. Об этом сообщила в воскресенье центральная газета народной республики "Нодон синмун".



"Уважаемый верховный руководитель товарищ Ким Чен Ын поблагодарил рабочих, которые искренне и со всей душой внесли свой вклад в создание города Самчжиёна", - подчеркивается в статье. При этом издание не дает других подробностей, когда было направлено благодарственное послание строителям, а также где в настоящее время находится руководитель народной республики. Лидер КНДР не появлялся на публике с 11 апреля. В частности, он не принял участие в церемонии по случаю 108-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена, что породило слухи о возможной болезни, передает ТАСС Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын выразил слова благодарности и признательности рабочим крупнейшей стройки последних лет в городе Самчжиёне. Об этом сообщила в воскресенье центральная газета народной республики "Нодон синмун"."Уважаемый верховный руководитель товарищ Ким Чен Ын поблагодарил рабочих, которые искренне и со всей душой внесли свой вклад в создание города Самчжиёна", - подчеркивается в статье. При этом издание не дает других подробностей, когда было направлено благодарственное послание строителям, а также где в настоящее время находится руководитель народной республики.



Лидер КНДР не появлялся на публике с 11 апреля, когда он провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) по вопросам внутренней политики. В частности, Ким Чен Ын не посетил 12 апреля ежегодную сессию Верховного народного собрания (ВНС), а также впервые за годы своего правления не принял участие в торжественной церемонии в Кымсусанском дворце Солнца, которая состоялась 15 апреля по случаю 108-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена. Отсутствие Ким Чен Ына в рядах руководства страны в главный национальный праздник породило слухи о возможной болезни лидера КНДР, которые в настоящее время никак не комментируются официальными лицами и СМИ народной республики и не подтверждаются источниками в Пхеньяне.



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Врач, делавший операцию лидеру КНДР Ким Чен Ыну на сердце, очень сильно нервничал. Из-за этого она продлилась восемь минут вместо положенной одной, сообщает журналист японского издания "Сюкан Гэндай" Даисукэ Кондо со ссылкой на источник в китайских медицинских кругах, передает



По словам журналиста, Ким Чен Ын почувствовал себя плохо во время одной из поездок по стране. Он схватился за сердце и упал. Сопровождавшие председателя медики сделали ему массаж сердца и доставили в ближайшую больницу.



В это время были срочно вызваны китайские специалисты, но северокорейские коллеги не рискнули ждать и решили самостоятельно провести операцию по установке стента в сердце. Отмечается, что это не слишком сложная операция, которая занимает около одной минуты. Тем не менее проводивший её хирург занервничал, так как у него не было опыта работы с такими полными пациентами, как Ким Чен Ын (председатель весит порядка 130 килограммов). В результате хирургическое вмешательство продолжалось восемь минут.



После операции Ким Чен Ын погрузился в вегетативное состояние, сообщает китайский источник японского журналиста. Прибывшие в КНДР китайские медики не смогли исправить ситуацию. При этом Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило в воскресенье утром, что в адрес Ким Чен Ына поступила поздравительная телеграмма от главы КПРФ Геннадия Зюганова по случаю годовщины состоявшегося 25 апреля 2019 года саммита лидеров России и КНДР во Владивостоке. В послании выражены пожелания процветания корейскому народу и крепкого здоровья и счастья Ким Чен Ыну.Лидер КНДР не появлялся на публике с 11 апреля, когда он провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) по вопросам внутренней политики. В частности, Ким Чен Ын не посетил 12 апреля ежегодную сессию Верховного народного собрания (ВНС), а также впервые за годы своего правления не принял участие в торжественной церемонии в Кымсусанском дворце Солнца, которая состоялась 15 апреля по случаю 108-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена. Отсутствие Ким Чен Ына в рядах руководства страны в главный национальный праздник породило слухи о возможной болезни лидера КНДР, которые в настоящее время никак не комментируются официальными лицами и СМИ народной республики и не подтверждаются источниками в Пхеньяне.* * *Врач, делавший операцию лидеру КНДР Ким Чен Ыну на сердце, очень сильно нервничал. Из-за этого она продлилась восемь минут вместо положенной одной, сообщает журналист японского издания "Сюкан Гэндай" Даисукэ Кондо со ссылкой на источник в китайских медицинских кругах, передает ЛАЙФ По словам журналиста, Ким Чен Ын почувствовал себя плохо во время одной из поездок по стране. Он схватился за сердце и упал. Сопровождавшие председателя медики сделали ему массаж сердца и доставили в ближайшую больницу.В это время были срочно вызваны китайские специалисты, но северокорейские коллеги не рискнули ждать и решили самостоятельно провести операцию по установке стента в сердце. Отмечается, что это не слишком сложная операция, которая занимает около одной минуты. Тем не менее проводивший её хирург занервничал, так как у него не было опыта работы с такими полными пациентами, как Ким Чен Ын (председатель весит порядка 130 килограммов). В результате хирургическое вмешательство продолжалось восемь минут.После операции Ким Чен Ын погрузился в вегетативное состояние, сообщает китайский источник японского журналиста. Прибывшие в КНДР китайские медики не смогли исправить ситуацию. ТАСС Категории: политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: операция, болезнь, Ким Чен Ын — статья прочитана 205 раз Комментарии