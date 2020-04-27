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В Италии анонсировали закрытие границ для туристов до конца года
Италия до конца года не станет открывать границы для иностранных туристов, об этом заявил в интервью газете La Repubblica министр культуры и туризма республики Дарио Франческини, сообщает РИА Новости.
"(Открытие границ. — Прим. ред.) будет зависеть от эпидемиологической ситуации и политики каждого отдельного государства", — добавил чиновник.
При этом Франческини допустил, что в мае в Италии возобновится работа музеев и главных достопримечательностей, которые были закрыты из-за вспышки коронавируса.
Среди тех достопримечательностей, которые, вероятнее всего, получат возможность вновь принимать посетителей, министр назвал назвал Колизей и Помпеи.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения, свыше 181 тысячи человек скончались.
По последним данным, число жертв коронавируса COVID-19 в Италии составляет 25 969 человек, общее число случаев заражения за все время эпидемии в стране, включая скончавшихся и выздоровевших, достигло 192 994.
РИА Новости
Категории: общество, чп и криминал, здоровье, в Европе
Ключевые слова: граница, Италия, контроль, погибшие, карантин, распространение, коронавирус
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