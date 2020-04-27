В Италии анонсировали закрытие границ для туристов до конца года 🔊 Воспроизвести



Италия до конца года не станет открывать границы для иностранных туристов, об этом заявил в интервью газете La Repubblica министр культуры и туризма республики Дарио Франческини, сообщает



"(Открытие границ. — Прим. ред.) будет зависеть от эпидемиологической ситуации и политики каждого отдельного государства", — добавил чиновник.



При этом Франческини допустил, что в мае в Италии возобновится работа музеев и главных достопримечательностей, которые были закрыты из-за вспышки коронавируса.



Среди тех достопримечательностей, которые, вероятнее всего, получат возможность вновь принимать посетителей, министр назвал назвал Колизей и Помпеи.



Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения, свыше 181 тысячи человек скончались.



По последним данным, число жертв коронавируса COVID-19 в Италии составляет 25 969 человек, общее число случаев заражения за все время эпидемии в стране, включая скончавшихся и выздоровевших, достигло 192 994. Италия до конца года не станет открывать границы для иностранных туристов, об этом заявил в интервью газете La Repubblica министр культуры и туризма республики Дарио Франческини, сообщает РИА Новости "(Открытие границ. — Прим. ред.) будет зависеть от эпидемиологической ситуации и политики каждого отдельного государства", — добавил чиновник.При этом Франческини допустил, что в мае в Италии возобновится работа музеев и главных достопримечательностей, которые были закрыты из-за вспышки коронавируса.Среди тех достопримечательностей, которые, вероятнее всего, получат возможность вновь принимать посетителей, министр назвал назвал Колизей и Помпеи.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения, свыше 181 тысячи человек скончались.По последним данным, число жертв коронавируса COVID-19 в Италии составляет 25 969 человек, общее число случаев заражения за все время эпидемии в стране, включая скончавшихся и выздоровевших, достигло 192 994. РИА Новости Категории: общество, чп и криминал, здоровье, в Европе Ключевые слова: граница, Италия, контроль, погибшие, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 142 раза Комментарии