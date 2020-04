WSJ: совместное заявление Трампа и Путина встревожило Вашингтон 🔊 Воспроизвести



Президенты России и США выступили с символическим совместным заявлением по случаю 75-ой годовщины встречи союзников на Эльбе, чтобы продемонстрировать готовность двух стран сотрудничать вопреки противоречиям, пишет The Wall Street Journal. По словам издания, эта «необычная декларация» вызвала беспокойство среди американских чиновников и законодателей, которые с настороженностью относятся к намерениям Москвы.



Дональд Трамп и Владимир Путин выступили с символическим совместным заявлением. Этот шаг вызвал споры в администрации американского президента и беспокойство на Капитолийском холме, пишет The Wall Street Journal.



«Необычная декларация» приурочена к 75-летию встречи американских и советских войск на реке Эльба, которая произошла 25 апреля 1945 года. Более широкая цель этой инициативы показать, что США и Россия могут взаимодействовать, несмотря на противоречия, отмечает издание. Дональд Трамп и Владимир Путин выступили с символическим совместным заявлением. Этот шаг вызвал споры в администрации американского президента и беспокойство на Капитолийском холме, пишет The Wall Street Journal.«Необычная декларация» приурочена к 75-летию встречи американских и советских войск на реке Эльба, которая произошла 25 апреля 1945 года. Более широкая цель этой инициативы показать, что США и Россия могут взаимодействовать, несмотря на противоречия, отмечает издание.



Не так давно Минобороны США посетовало на то, что российские истребители перехватили американские самолёты над Средиземным морем. Представители ведомства также обвинили Москву в распространении дезинформации о коронавирусе. Госдеп же неоднократно критиковал Кремль за поддержку наступления сил сирийского президента Башара Асада в провинции Идлиб, напоминает издание.



«Я уверена, что это была российская инициатива, — рассуждает бывший аналитик разведки США и автор книги «Мир Путина» Анжела Стент. — Путин хочет от Соединённых Штатов подтверждения, что современная Россия, подобно Советскому Союзу, является великой державой».



Некоторые законодатели и работники конгресса, которые заранее узнали о совместном заявлении, выразили беспокойство относительно документа. Часть представителей администрации Трампа также опасается, что декларация может нивелировать «жёсткий сигнал» Вашингтона в адрес Москвы, утверждает издание со ссылкой на информированный источник.



Власти двух стран редко выступали с совместными заявлениями, посвященными встрече на Эльбе. Барак Обама и Дмитрий Медведев выпустили подобную декларацию в 2010 году. В то время США пытались «перезагрузить» отношения Россией, и незадолго до этого подписали двустороннее соглашение о сокращении ядерного вооружения СНВ-III, обращает внимание WSJ.



Между тем сегодня российско-американские отношения остаются напряжёнными. Пентагон называл Россию и Китай основными противниками, а в прошлом году США вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, обвинив Москву в его нарушении.



Но иногда администрация также стремится к сотрудничеству с Москвой. В последние недели Трамп несколько раз беседовал с Путиным, когда США стремились разрешить спор между Россией и Саудовской Аравией о добычи нефти. Они также обсуждали кризис коронавируса, подчёркивает The Wall Street Journal.



Оригинал новости ИноТВ «Дух Эльбы» — пример того, как наши страны могут отложить в сторону противоречия, выстроить доверие и сотрудничать во имя общей цели», — говорится в документе. Но его появление происходит в тот самый момент, когда Пентагон и Госдепартамент жалуются на Россию, а многие чиновники продолжают с большой настороженностью относиться к намерениям Москвы, подчёркивает WSJ.Не так давно Минобороны США посетовало на то, что российские истребители перехватили американские самолёты над Средиземным морем. Представители ведомства также обвинили Москву в распространении дезинформации о коронавирусе. Госдеп же неоднократно критиковал Кремль за поддержку наступления сил сирийского президента Башара Асада в провинции Идлиб, напоминает издание.«Я уверена, что это была российская инициатива, — рассуждает бывший аналитик разведки США и автор книги «Мир Путина» Анжела Стент. — Путин хочет от Соединённых Штатов подтверждения, что современная Россия, подобно Советскому Союзу, является великой державой».Некоторые законодатели и работники конгресса, которые заранее узнали о совместном заявлении, выразили беспокойство относительно документа. Часть представителей администрации Трампа также опасается, что декларация может нивелировать «жёсткий сигнал» Вашингтона в адрес Москвы, утверждает издание со ссылкой на информированный источник.Власти двух стран редко выступали с совместными заявлениями, посвященными встрече на Эльбе. Барак Обама и Дмитрий Медведев выпустили подобную декларацию в 2010 году. В то время США пытались «перезагрузить» отношения Россией, и незадолго до этого подписали двустороннее соглашение о сокращении ядерного вооружения СНВ-III, обращает внимание WSJ.Между тем сегодня российско-американские отношения остаются напряжёнными. Пентагон называл Россию и Китай основными противниками, а в прошлом году США вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, обвинив Москву в его нарушении.Но иногда администрация также стремится к сотрудничеству с Москвой. В последние недели Трамп несколько раз беседовал с Путиным, когда США стремились разрешить спор между Россией и Саудовской Аравией о добычи нефти. Они также обсуждали кризис коронавируса, подчёркивает The Wall Street Journal. russian.rt.com Категории: политика, в мире, история Ключевые слова: война, США, Путин, история, память, Заявление, Трамп — статья прочитана 237 раз Комментарии