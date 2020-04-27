WSJ: совместное заявление Трампа и Путина встревожило Вашингтон

Президенты России и США выступили с символическим совместным заявлением по случаю 75-ой годовщины встречи союзников на Эльбе, чтобы продемонстрировать готовность двух стран сотрудничать вопреки противоречиям, пишет The Wall Street Journal. По словам издания, эта «необычная декларация» вызвала беспокойство среди американских чиновников и законодателей, которые с настороженностью относятся к намерениям Москвы.
Дональд Трамп и Владимир Путин выступили с символическим совместным заявлением. Этот шаг вызвал споры в администрации американского президента и беспокойство на Капитолийском холме, пишет The Wall Street Journal.
«Необычная декларация» приурочена к 75-летию встречи американских и советских войск на реке Эльба, которая произошла 25 апреля 1945 года. Более широкая цель этой инициативы показать, что США и Россия могут взаимодействовать, несмотря на противоречия, отмечает издание.
«Дух Эльбы» — пример того, как наши страны могут отложить в сторону противоречия, выстроить доверие и сотрудничать во имя общей цели», — говорится в документе. Но его появление происходит в тот самый момент, когда Пентагон и Госдепартамент жалуются на Россию, а многие чиновники продолжают с большой настороженностью относиться к намерениям Москвы, подчёркивает WSJ.
Не так давно Минобороны США посетовало на то, что российские истребители перехватили американские самолёты над Средиземным морем. Представители ведомства также обвинили Москву в распространении дезинформации о коронавирусе. Госдеп же неоднократно критиковал Кремль за поддержку наступления сил сирийского президента Башара Асада в провинции Идлиб, напоминает издание.
«Я уверена, что это была российская инициатива, — рассуждает бывший аналитик разведки США и автор книги «Мир Путина» Анжела Стент. — Путин хочет от Соединённых Штатов подтверждения, что современная Россия, подобно Советскому Союзу, является великой державой».
Некоторые законодатели и работники конгресса, которые заранее узнали о совместном заявлении, выразили беспокойство относительно документа. Часть представителей администрации Трампа также опасается, что декларация может нивелировать «жёсткий сигнал» Вашингтона в адрес Москвы, утверждает издание со ссылкой на информированный источник.
Власти двух стран редко выступали с совместными заявлениями, посвященными встрече на Эльбе. Барак Обама и Дмитрий Медведев выпустили подобную декларацию в 2010 году. В то время США пытались «перезагрузить» отношения Россией, и незадолго до этого подписали двустороннее соглашение о сокращении ядерного вооружения СНВ-III, обращает внимание WSJ.
Между тем сегодня российско-американские отношения остаются напряжёнными. Пентагон называл Россию и Китай основными противниками, а в прошлом году США вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, обвинив Москву в его нарушении.
Но иногда администрация также стремится к сотрудничеству с Москвой. В последние недели Трамп несколько раз беседовал с Путиным, когда США стремились разрешить спор между Россией и Саудовской Аравией о добычи нефти. Они также обсуждали кризис коронавируса, подчёркивает The Wall Street Journal.
Оригинал новости ИноТВ
Не так давно Минобороны США посетовало на то, что российские истребители перехватили американские самолёты над Средиземным морем. Представители ведомства также обвинили Москву в распространении дезинформации о коронавирусе. Госдеп же неоднократно критиковал Кремль за поддержку наступления сил сирийского президента Башара Асада в провинции Идлиб, напоминает издание.
«Я уверена, что это была российская инициатива, — рассуждает бывший аналитик разведки США и автор книги «Мир Путина» Анжела Стент. — Путин хочет от Соединённых Штатов подтверждения, что современная Россия, подобно Советскому Союзу, является великой державой».
Некоторые законодатели и работники конгресса, которые заранее узнали о совместном заявлении, выразили беспокойство относительно документа. Часть представителей администрации Трампа также опасается, что декларация может нивелировать «жёсткий сигнал» Вашингтона в адрес Москвы, утверждает издание со ссылкой на информированный источник.
Власти двух стран редко выступали с совместными заявлениями, посвященными встрече на Эльбе. Барак Обама и Дмитрий Медведев выпустили подобную декларацию в 2010 году. В то время США пытались «перезагрузить» отношения Россией, и незадолго до этого подписали двустороннее соглашение о сокращении ядерного вооружения СНВ-III, обращает внимание WSJ.
Между тем сегодня российско-американские отношения остаются напряжёнными. Пентагон называл Россию и Китай основными противниками, а в прошлом году США вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, обвинив Москву в его нарушении.
Но иногда администрация также стремится к сотрудничеству с Москвой. В последние недели Трамп несколько раз беседовал с Путиным, когда США стремились разрешить спор между Россией и Саудовской Аравией о добычи нефти. Они также обсуждали кризис коронавируса, подчёркивает The Wall Street Journal.
Оригинал новости ИноТВ