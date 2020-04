Билл Гейтс: эпидемия коронавируса — это мировая война, в которой мы все на одной стороне 🔊 Воспроизвести



Страны должны действовать сообща, если они хотят справиться с эпидемией коронавируса. Такое мнение в интервью The Times высказал основатель Microsoft Билл Гейтс. Он также предположил, что совместная борьба с болезнью позволит миру пересмотреть свои приоритеты и в перспективе решить другие сложные вопросы, включая глобальное изменение климата.



«Единственная вещь, которая не даёт мне спать по ночам, — мысль о пандемии. Прошло 100 лет с тех пор, как мы сталкивались с крупной эпидемией гриппа. Люди сегодня путешествуют чаще, поэтому скорость распространения будет выше. В случае заболевания, распространяемого воздушно-капельным путём, цифры будут чудовищными», — заявлял в прошлогоднем интервью The Times Билл Гейтс. «Единственная вещь, которая не даёт мне спать по ночам, — мысль о пандемии. Прошло 100 лет с тех пор, как мы сталкивались с крупной эпидемией гриппа. Люди сегодня путешествуют чаще, поэтому скорость распространения будет выше. В случае заболевания, распространяемого воздушно-капельным путём, цифры будут чудовищными», — заявлял в прошлогоднем интервью The Times Билл Гейтс.



Основатель Microsoft является экспертом в области вакцин, тестирования и лечения. Билл и его жена Мелинда основали фонд, с помощью которого они пытаются «искоренить болезни» — сначала полиомиелит, а затем малярию и ВИЧ. Гейтс «одержим спасением миллионов жизней и всегда прекрасно знал об опасности другой болезни, терроризирующей мир», отмечает The Times.



В течение последних трёх месяцев он отчаянно ищет средство от своего нового противника — COVID-19. В отличие от президента Трампа, который предложил использовать дезинфицирующее средство для борьбы с вирусом, Гейтс «всегда предпочитал факты и экспертное мнение». Он может представить данные о численности населения для каждой страны в мире, и на быстром наборе у него номера премьер-министров, эпидемиологов, руководителей фармацевтических компаний и нобелевских лауреатов.



По мнению Гейтса, глобальная борьба с вирусом похожа на мировую войну, «за исключением того, что в этом случае мы все на одной стороне». Все переоценивают свои приоритеты и ожидания. «Происходит настоящая встряска в формировании взгляда на правительство, жизнь и всего того, что важно… Я думаю, что эта пандемия навсегда оставит след на нашем поколении», — добавляет миллиардер.



Гейтс не очень благожелательно относится к Трампу. Вместе с тем он заявляет: «Мы отправляемся на войну с теми лидерами, которые у нас есть. В ретроспективе можно будет судить о том, насколько хорошо всё прошло».



«Я убеждён, что существующая структура, при которой мир движется к национализму и страны заботятся о только себе, контрпродуктивна. Все хотят, чтобы объединяющий клич раздался как можно скорее. Очень мало людей получают высшую оценку за своё поведение в этой ситуации», — подчёркивает он.



По мнению Гейтса, правительства поступают правильно, вводя карантин и режим изоляции. Экономика бы пострадала в любом случае, но без этих мер число жертв коронавируса исчислялось бы миллионами.



Слово «неудача» не устраивает основателя Microsoft. Он уверен, что мир вернётся в нужное русло, но считает, что наука, а не политика, является ключом к решению кризиса и предотвращению будущих пандемий. Его фонд поможет собрать деньги, необходимые для строительства фабрик, которые будут готовы производить миллиарды доз нескольких различных вакцин-кандидатов, даже прежде чем одна из них будет одобрена, чтобы ускорить процесс.



По мнению Гейтса, целью должно стать производство вакцины для всего мира. Он уверен, что западные страны не должны запасаться впрок вакцинами и методами лечения, которые также будут крайне необходимы развивающимся странам, и рассчитывает, что онлайновый саммит по глобальному реагированию на коронавирус в следующем месяце получит более £6,5 млрд. от правительств и организаций на исследования, разработки, производство и распространение лекарства.



Гейтс считает, что борьба с коронавирусом позволит миру пересмотреть свои приоритеты. Но «миссионер и охотник на болезни XXI века» не испытывает никакой наивности относительно шансов глобального исправления. «Я надеюсь, что это поможет странам работать вместе над решением сложных проблем, включая изменение климата, но сейчас, находясь в самой гуще событий, очень трудно предсказать, что будет дальше», — признаётся он.



