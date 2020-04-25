Лавров рассказал о запрете странам ЕС получать помощь от России 🔊 Воспроизвести РИА Новости



Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире Первого канала заявил, что российской стороне известно, что странам Евросоюза и Североатлантического альянса «старшие товарищи» не разрешают просить гуманитарную помощь у России, сообщает



По его словам, России известно из разных источников, что «целому ряду стран Европы, Евросоюза, НАТО в том числе», которые хотели бы по примеру Италии обратиться к России за определёнными видами помощи в борьбе с коронавирусом, «просто не разрешают этого сделать старшие товарищи».



«Не унимаются некоторые средства массовой информации в Италии, пытаясь представить это (помощь Италии со стороны России. — RT) чуть ли не как военное вторжение на территорию Североатлантического союза», — цитирует РИА Новости Лаврова.



Ранее глава полевого госпиталя в итальянском Бергамо Оливьеро Волотти оценил работу и профессиональные навыки военных медиков из России, направленных в Италию для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире Первого канала заявил, что российской стороне известно, что странам Евросоюза и Североатлантического альянса «старшие товарищи» не разрешают просить гуманитарную помощь у России, сообщает RT По его словам, России известно из разных источников, что «целому ряду стран Европы, Евросоюза, НАТО в том числе», которые хотели бы по примеру Италии обратиться к России за определёнными видами помощи в борьбе с коронавирусом, «просто не разрешают этого сделать старшие товарищи».«Не унимаются некоторые средства массовой информации в Италии, пытаясь представить это (помощь Италии со стороны России. — RT) чуть ли не как военное вторжение на территорию Североатлантического союза», — цитирует РИА Новости Лаврова.Ранее глава полевого госпиталя в итальянском Бергамо Оливьеро Волотти оценил работу и профессиональные навыки военных медиков из России, направленных в Италию для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. russian.rt.com Категории: политика, общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: Россия, вакцина, помощь, Китай, вирус, Италия, критика, пандемия — статья прочитана 149 раз Комментарии