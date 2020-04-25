Путин и Трамп выступили с совместным заявлением по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе 🔊 Воспроизвести Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин



Президент РФ Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп приняли совместное заявление по поводу 75-й годовщины встрече советских и американских войск на Эльбе. Текст опубликован на сайте Кремля, передает



— Встреча на Эльбе – кульминация колоссальных усилий многих стран и народов, объединившихся в рамках Декларации Объединённых Наций от 1942 года. Эта совместная борьба потребовала огромных жертв миллионов солдат, матросов и мирных граждан на многих театрах военных действий, — говорится в документе.



Лидеры двух стран отметили вклад миллионов человек, которые работали в тылу, чтобы обеспечивать армии всем необходимым. Роль таких труженников назвали ключевой. Президент РФ Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп приняли совместное заявление по поводу 75-й годовщины встрече советских и американских войск на Эльбе. Текст опубликован на сайте Кремля, передает ЛАЙФ — Встреча на Эльбе – кульминация колоссальных усилий многих стран и народов, объединившихся в рамках Декларации Объединённых Наций от 1942 года. Эта совместная борьба потребовала огромных жертв миллионов солдат, матросов и мирных граждан на многих театрах военных действий, — говорится в документе.Лидеры двух стран отметили вклад миллионов человек, которые работали в тылу, чтобы обеспечивать армии всем необходимым. Роль таких труженников назвали ключевой. — "Дух Эльбы" является примером того, как наши страны могут отложить в сторону противоречия, выстроить доверие и сотрудничать во имя общей цели, — говорится в заявлении.



Путин и Трамп подчеркнули, что сейчас, давая отпор вызовам XXI века, отдают "дань уважения доблести и мужеству всех тех, кто вместе сражался для разгрома фашизма". Лидеры двух стран-победителей отметили, что подвиг этих людей никогда не будет забыт.



Ранее президент России Владимир Путин выступил с заявлением о том, что в условиях пандемии коронавируса нельзя начинать подготовку к Параду Победы, и поручил отложить все массовые публичные мероприятия, запланированные в ознаменование 75-летия окончания Великой Отечественной войны. life.ru Категории: политика, общество, в мире, история Ключевые слова: Путин, День Победы, Заявление, Трамп — статья прочитана 153 раза Комментарии