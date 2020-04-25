Президент Трамп почтил память армян, погибших в ходе массовой резни в Османской империи 🔊 Воспроизвести



Массовое убийство армян в Османской империи – одно из самых страшных злодеяний ХХ века, подчеркнул президент США, сообщает



Президент Дональд Трамп 24 апреля выпустил заявление, приуроченное к Дню памяти жертв массовой резни армян в Османской империи. Текст заявления был опубликован в пятницу утром на сайте Белого дома.



Трамп подчеркнул, что Мец Егерн – массовые зверства в отношении армян, осуществленные властями Османской империи – является в глазах мирового сообщества «одним из самых страшных массовых злодеяний ХХ века». Полтора миллиона армян были депортированы, убиты или замучены до смерти начиная с 1915 года, в последние годы существования Османской империи. Массовое убийство армян в Османской империи – одно из самых страшных злодеяний ХХ века, подчеркнул президент США, сообщает ГОЛОС АМЕРИКИ Президент Дональд Трамп 24 апреля выпустил заявление, приуроченное к Дню памяти жертв массовой резни армян в Османской империи. Текст заявления был опубликован в пятницу утром на сайте Белого дома.Трамп подчеркнул, что Мец Егерн – массовые зверства в отношении армян, осуществленные властями Османской империи – является в глазах мирового сообщества «одним из самых страшных массовых злодеяний ХХ века». Полтора миллиона армян были депортированы, убиты или замучены до смерти начиная с 1915 года, в последние годы существования Османской империи. «В этот день памяти мы выражаем уважение тем, кто пострадал и потерял свои жизни, и в то же время подтверждаем нашу приверженность делу создания более гуманного и мирного общества», - говорится в заявлении.



Президент напомнил, что еще в 1915 году в США был основан Американский комитет помощи армянам и сирийцам, оказывавший гуманитарную помощь армянским беженцам, а тысячи простых американцев вызвались помочь армянам, изгнанным с родины.



«Мы приветствуем усилия армян и турок признать и учитывать их болезненную историю. В этот день мы считаем, что нашей обязанностью является память о тех, кто пострадал и погиб, и подтверждаем нашу приверженность защите уязвимых религиозных и этнических меньшинств во всем мире», - говорится в заявлении президента. golos-ameriki.ru Категории: общество, в мире, чп и криминал, история Ключевые слова: геноцид, США, Турция, признание, армяне, Трамп — статья прочитана 187 раз Комментарии