Пункт пропуска «Видзы» на белорусско-литовской границе станет международным 🔊 Воспроизвести







Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко



Переход исключен из перечня пунктов упрощенного пропуска. «Видзы» отнесены к автодорожным пунктам пропуска. В них теперь будет производиться санитарно-карантинный, ветеринарный, карантинный фитосантиарный и автомобильный контроль, кроме пограничного и таможенного.



Также указом в перечень республиканских пунктов таможенного оформления внесен пункт «Видзы». В нем могут осуществляться таможенные операции, связанные с прибытием и убытием на территорию ЕАЭС порожних автотранспортных средств международной перевозки. Кроме того, в пункте могут осуществляться таможенные операции, связанные с прибытием и убытием товаров, перемещаемых физическими лицами для личного пользования на легковом автотранспорте массой до 3,5 т и с числом пассажирских мест до восьми.



Указ вступит в силу со 2 июля 2020 года.



Соглашение между Беларусью и Литвой о придании «Видзам» международного статуса было подписано в январе этого года. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко указом №139 от 22 апреля изменил статус пункта пропуска «Видзы» на границе с Литвой. Сегодня документ официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале, сообщает reform.by. Переход исключен из перечня пунктов упрощенного пропуска. «Видзы» отнесены к автодорожным пунктам пропуска. В них теперь будет производиться санитарно-карантинный, ветеринарный, карантинный фитосантиарный и автомобильный контроль, кроме пограничного и таможенного.Также указом в перечень республиканских пунктов таможенного оформления внесен пункт «Видзы». В нем могут осуществляться таможенные операции, связанные с прибытием и убытием на территорию ЕАЭС порожних автотранспортных средств международной перевозки. Кроме того, в пункте могут осуществляться таможенные операции, связанные с прибытием и убытием товаров, перемещаемых физическими лицами для личного пользования на легковом автотранспорте массой до 3,5 т и с числом пассажирских мест до восьми.Указ вступит в силу со 2 июля 2020 года.Соглашение между Беларусью и Литвой о придании «Видзам» международного статуса было подписано в январе этого года. Категории: в Беларуси Ключевые слова: пункт пропуска, «Видзы» — статья прочитана 120 раз Комментарии