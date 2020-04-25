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Пункт пропуска «Видзы» на белорусско-литовской границе станет международным
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко указом №139 от 22 апреля изменил статус пункта пропуска «Видзы» на границе с Литвой. Сегодня документ официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале, сообщает reform.by.
Переход исключен из перечня пунктов упрощенного пропуска. «Видзы» отнесены к автодорожным пунктам пропуска. В них теперь будет производиться санитарно-карантинный, ветеринарный, карантинный фитосантиарный и автомобильный контроль, кроме пограничного и таможенного.
Также указом в перечень республиканских пунктов таможенного оформления внесен пункт «Видзы». В нем могут осуществляться таможенные операции, связанные с прибытием и убытием на территорию ЕАЭС порожних автотранспортных средств международной перевозки. Кроме того, в пункте могут осуществляться таможенные операции, связанные с прибытием и убытием товаров, перемещаемых физическими лицами для личного пользования на легковом автотранспорте массой до 3,5 т и с числом пассажирских мест до восьми.
Указ вступит в силу со 2 июля 2020 года.
Соглашение между Беларусью и Литвой о придании «Видзам» международного статуса было подписано в январе этого года.
Категории: в Беларуси
Ключевые слова: пункт пропуска, «Видзы»
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