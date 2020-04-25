Итальянские учёные рассчитали смертность от коронавируса 🔊 Воспроизвести Фото: sam.lrv.lt







Ученые Жанлука Ринальди и Маттео Парадизи экономического факультета Гарвадского университета выяснили, что уровень смертности от коронавируса составляет 1,29%. Для людей младше 60 лет он равен 0,05%, а для тех, кто старше,— 4,25%. Исследование опубликовано на портале Medrxiv (.pdf), сообщает



Для расчетов итальянские ученые не стали опираться на официальную статистику по зараженным и умершим. Они проанализировали данные по тестированию на коронавирус и по смертности за 40 дней 10 населенных пунктов Италии, где проживают около 50 тыс. человек.



Во время введения карантина в конце февраля 2020 года общая смертность превышала статистику прошлых лет в пять раз. Уже в апреле показатель приблизился к средним цифрам, что объясняется введением в Италии ограничительных мер.



Напомним, по данным главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в России смертность от коронавируса составляет менее 1%. При этом Россия, может быть, единственной страной, где почти у половины заболевших нет симптомов.



По данным статистики по зараженным и умершим, смертность в США превышает 5%, в Испании — 10%, в Италии, Франции и Великобритании — 13%.



Ученые Жанлука Ринальди и Маттео Парадизи экономического факультета Гарвадского университета выяснили, что уровень смертности от коронавируса составляет 1,29%. Для людей младше 60 лет он равен 0,05%, а для тех, кто старше,— 4,25%. Исследование опубликовано на портале Medrxiv (.pdf), сообщает kommersant.ru. Для расчетов итальянские ученые не стали опираться на официальную статистику по зараженным и умершим. Они проанализировали данные по тестированию на коронавирус и по смертности за 40 дней 10 населенных пунктов Италии, где проживают около 50 тыс. человек.Во время введения карантина в конце февраля 2020 года общая смертность превышала статистику прошлых лет в пять раз. Уже в апреле показатель приблизился к средним цифрам, что объясняется введением в Италии ограничительных мер.Напомним, по данным главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в России смертность от коронавируса составляет менее 1%. При этом Россия, может быть, единственной страной, где почти у половины заболевших нет симптомов.По данным статистики по зараженным и умершим, смертность в США превышает 5%, в Испании — 10%, в Италии, Франции и Великобритании — 13%. Категории: в мире Ключевые слова: смертность, коронавирус — статья прочитана 156 раз Комментарии