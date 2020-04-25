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Итальянские учёные рассчитали смертность от коронавируса
Ученые Жанлука Ринальди и Маттео Парадизи экономического факультета Гарвадского университета выяснили, что уровень смертности от коронавируса составляет 1,29%. Для людей младше 60 лет он равен 0,05%, а для тех, кто старше,— 4,25%. Исследование опубликовано на портале Medrxiv (.pdf), сообщает kommersant.ru.
Для расчетов итальянские ученые не стали опираться на официальную статистику по зараженным и умершим. Они проанализировали данные по тестированию на коронавирус и по смертности за 40 дней 10 населенных пунктов Италии, где проживают около 50 тыс. человек.
Во время введения карантина в конце февраля 2020 года общая смертность превышала статистику прошлых лет в пять раз. Уже в апреле показатель приблизился к средним цифрам, что объясняется введением в Италии ограничительных мер.
Напомним, по данным главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в России смертность от коронавируса составляет менее 1%. При этом Россия, может быть, единственной страной, где почти у половины заболевших нет симптомов.
По данным статистики по зараженным и умершим, смертность в США превышает 5%, в Испании — 10%, в Италии, Франции и Великобритании — 13%.
Категории: в мире
Ключевые слова: смертность, коронавирус
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