В Белоруссии временно остановили производство автомобилей Geely 🔊 Воспроизвести







Завод «БелДжи», который находится в Минской области Белоруссии, временно прекратил поставки автомобилей китайской марки Geely на авторынок России. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».



По словам начальника отдела маркетинга и рекламы компании Владимира Подымако, приостановка поставок связана с тем, что завод вынужден на время прекратить производство автомобилей.



«С 27 апреля по 12 мая будет вынужденный простой завода», — сказал он.



При этом работники предприятия получат две трети зарплаты за время простоя. Работа завода была остановлена в связи с нехваткой китайских комплектующих. А вот поставки в Россию прекратились еще и в связи с принятием в стране мер по предотвращению распространения коронавируса.



Ранее стало известно, что завод «Лада Ижевск» приостановит производство на период с 27 по 30 апреля 2020 года в связи с нехваткой комплектующих, а также из-за снижения спроса.



Источник: ИА REGNUM Завод «БелДжи», который находится в Минской области Белоруссии, временно прекратил поставки автомобилей китайской марки Geely на авторынок России. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».По словам начальника отдела маркетинга и рекламы компании Владимира Подымако, приостановка поставок связана с тем, что завод вынужден на время прекратить производство автомобилей.«С 27 апреля по 12 мая будет вынужденный простой завода», — сказал он.При этом работники предприятия получат две трети зарплаты за время простоя. Работа завода была остановлена в связи с нехваткой китайских комплектующих. А вот поставки в Россию прекратились еще и в связи с принятием в стране мер по предотвращению распространения коронавируса.Ранее стало известно, что завод «Лада Ижевск» приостановит производство на период с 27 по 30 апреля 2020 года в связи с нехваткой комплектующих, а также из-за снижения спроса. Категории: авто, в Беларуси Ключевые слова: Geely, Китайские автомобили — статья прочитана 185 раз Комментарии