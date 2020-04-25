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Названа причина отмены видеоконференции стран G20





Видеоконференция лидеров стран G20 была отменена из-за разногласий Соединенных Штатов и Китая, сообщает 25 апреля South China Morning Post со ссылкой на источники.

По данным издания, американские власти настаивали, чтобы Всемирная организация здравоохранения отчиталась о предпринятых в начале пандемии действиях.

Однако Пекин выступил резко против этого, в результате чего видеоконференция была отменена в последний момент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в этом месяце президент США Дональд Трамп объявил о решении прекратить финансирование ВОЗ, обвинив организацию в том, что она излишне сосредоточилась на вспышке коронавируса в Китае, не приняв достаточных мер для сдерживания распространения заболевания по всему миру.

Источник: ИА REGNUM
Категории: в мире, политика
Ключевые слова: США, Китай, G20, видеоконференция
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добавлена сегодня, 25 апреля, 10:00

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