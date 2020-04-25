Названа причина отмены видеоконференции стран G20 🔊 Воспроизвести







Видеоконференция лидеров стран G20 была отменена из-за разногласий Соединенных Штатов и Китая, сообщает 25 апреля South China Morning Post со ссылкой на источники.



По данным издания, американские власти настаивали, чтобы Всемирная организация здравоохранения отчиталась о предпринятых в начале пандемии действиях.



Однако Пекин выступил резко против этого, в результате чего видеоконференция была отменена в последний момент.



Как сообщало ИА REGNUM, ранее в этом месяце президент США Дональд Трамп объявил о решении прекратить финансирование ВОЗ, обвинив организацию в том, что она излишне сосредоточилась на вспышке коронавируса в Китае, не приняв достаточных мер для сдерживания распространения заболевания по всему миру.



Источник: ИА REGNUM Видеоконференция лидеров стран G20 была отменена из-за разногласий Соединенных Штатов и Китая, сообщает 25 апреля South China Morning Post со ссылкой на источники.По данным издания, американские власти настаивали, чтобы Всемирная организация здравоохранения отчиталась о предпринятых в начале пандемии действиях.Однако Пекин выступил резко против этого, в результате чего видеоконференция была отменена в последний момент.Как сообщало ИА REGNUM, ранее в этом месяце президент США Дональд Трамп объявил о решении прекратить финансирование ВОЗ, обвинив организацию в том, что она излишне сосредоточилась на вспышке коронавируса в Китае, не приняв достаточных мер для сдерживания распространения заболевания по всему миру. Категории: в мире, политика Ключевые слова: США, Китай, G20, видеоконференция — статья прочитана 186 раз Комментарии