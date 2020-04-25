Союзмультфильм счел незаконной сделку с Японией по правам на Чебурашку 🔊 Воспроизвести © Фото : ジュニカ



Существующая сделка с японской компанией по правам на Чебурашку не может считаться законной, финансовые условия договора не соответствуют ни национальной, ни международной практике лицензирования - киностудия за десять лет получила выплаты лишь на сумму 16 тысяч долларов, сообщили



Ранее стало известно, что мультипликаторы из Японии представили новую короткометражку о Чебурашке, после чего председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева заявила, что киностудия планирует пересмотреть существующий договор с Японией на право использовать образ персонажа, считая существующие договоренности, заключенные 16 лет назад, недействительными. Существующая сделка с японской компанией по правам на Чебурашку не может считаться законной, финансовые условия договора не соответствуют ни национальной, ни международной практике лицензирования - киностудия за десять лет получила выплаты лишь на сумму 16 тысяч долларов, сообщили РИА Новости в пресс-службе киностудии "Союзмультфильм".Ранее стало известно, что мультипликаторы из Японии представили новую короткометражку о Чебурашке, после чего председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева заявила, что киностудия планирует пересмотреть существующий договор с Японией на право использовать образ персонажа, считая существующие договоренности, заключенные 16 лет назад, недействительными. "Сделка о передаче прав на персонажей мультфильмов о Чебурашке заключена на крайне невыгодных для киностудии "Союзмультфильм" условиях и не соответствует ни национальной, ни международной практике лицензирования", - говорится в сообщении.



Согласно имеющимся на киностудии документам, спорный лицензионный договор был заключен в 2005 году между ФГУП "Фильмофонд киностудии "Союзмультфильм" и японской компанией "Terebi Tokyo burodobando Kabushikigaisha", которая впоследствии сменила название на "Kabushikigaisha Terebi Tokyo Communications" (английская интерпретация - "TV TOKYO Communications Corporation"). По условиям сделки компания получила лицензию как на сами мультфильмы, так и на персонажей, в том числе и на самого Чебурашку, на территории всех государств, кроме бывших стран СССР.



Как рассказали в пресс-службе, при этом лицензия была исключительной: "Союзмультфильм" лишался права выдать такую же лицензию какой-либо еще компании, а что касается способов использования мультфильмов цикла "Чебурашка" и их персонажей, то они в документе сформулированы размыто и допускают разные толкования.



"Всего же за передачу прав на Чебурашку японская компания заплатила 30 тысяч долларов и в дальнейшем обязалась начислять 40% средств только от публичного показа мультфильмов в кинотеатрах. Выплаты процентов от рекламной деятельности, продажи сувенирной продукции договором при этом не предполагаются, и за 10 лет использования в 2014 году японская сторона направила "Союзмультфильму" только 16 тысяч долларов. В то же время из открытых источников известно, что обороты сувенирной и мерчендайзинговой продукции, в которой используется образ персонажа "Чебурашка", в Японии исчисляются сотнями миллионов долларов США, однако прошедшие 15 лет киностудии ни разу не была предоставлена отчетность по договору", - отметили на киностудии.



В "Союзмультфильме" добавили, что в 2015 году "TV TOKYO Communications Corporation" вышло из проекта, передав сублицензию компании "Cheburashka Project LLP", о которой киностудии ничего неизвестно.



"С учетом всех обстоятельств существующая сделка не может считаться законной, однако ее оспаривание, согласно условиям договора, возможно только по японскому законодательству. В то же время "Союзмультфильм" открыт для партнерских переговоров и поиска решения, включающего дальнейшее лицензирование прав на мультфильмы цикла "Чебурашка", вне зависимости от того, какая именно из японских компаний будет готова стать партнером", - заключили в пресс-службе. РИА Новости Категории: экономика, культура, в мире, история Ключевые слова: договор, права, Япония, Союзмультфильм, Чебурашка География: Россия — статья прочитана 221 раз Комментарии