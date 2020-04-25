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Клайпедской университетской больнице разрешили возобновить деятельность

фото: delfi


Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ) Литвы разрешил Клайпедской университетской больнице (КУБ) возобновить деятельность, ее отделения будут открыты во вторник.

"Все отделения, за исключением травматологии, смогут начать формировать команды и работать", – заявил на заседании Комиссии по экстремальным ситуациям в мэрии глава Клайпедского департамента НЦОЗ Раймундас Григалюнас.

Главврач КУБ Винцас Янушонис сказал, что начала оказания услуг начнется с тех, что не оказывают другие учреждения.

"Мы начнем со вторника, и начнем с тех услуги, которые не предоставляют другие больницы, то есть хирургия грудной клетки, лица, челюстная хирургия, услуги нейрохирургии, сложнейшие услуги общей хирургии, хирургии живота", – сказал он.

Клайпедская окружная прокуратура проводит досудебное расследование нарушения правил борьбы с эпидемиями или инфекционными заболеваниями, нарушений правил защиты работников и требований здравоохранения, не выполнения должностных обязанностей в КУБ. Расследовние начато по материалам, предоставленным Министерством здравоохранения.

По данным министерства, в больнице возник риск заражения как персонала, так и пациентов, должным образом не был организован инфекционный контроль.
BNS
Категории: чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: больница, контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
География: Литва, Клайпеда
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добавлена сегодня, 25 апреля, 14:20

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