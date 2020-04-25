Клайпедской университетской больнице разрешили возобновить деятельность 🔊 Воспроизвести фото: delfi



Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ) Литвы разрешил Клайпедской университетской больнице (КУБ) возобновить деятельность, ее отделения будут открыты во вторник.



"Все отделения, за исключением травматологии, смогут начать формировать команды и работать", – заявил на заседании Комиссии по экстремальным ситуациям в мэрии глава Клайпедского департамента НЦОЗ Раймундас Григалюнас.



Главврач КУБ Винцас Янушонис сказал, что начала оказания услуг начнется с тех, что не оказывают другие учреждения.



"Мы начнем со вторника, и начнем с тех услуги, которые не предоставляют другие больницы, то есть хирургия грудной клетки, лица, челюстная хирургия, услуги нейрохирургии, сложнейшие услуги общей хирургии, хирургии живота", – сказал он.



Клайпедская окружная прокуратура проводит досудебное расследование нарушения правил борьбы с эпидемиями или инфекционными заболеваниями, нарушений правил защиты работников и требований здравоохранения, не выполнения должностных обязанностей в КУБ. Расследовние начато по материалам, предоставленным Министерством здравоохранения.



По данным министерства, в больнице возник риск заражения как персонала, так и пациентов, должным образом не был организован инфекционный контроль. Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ) Литвы разрешил Клайпедской университетской больнице (КУБ) возобновить деятельность, ее отделения будут открыты во вторник."Все отделения, за исключением травматологии, смогут начать формировать команды и работать", – заявил на заседании Комиссии по экстремальным ситуациям в мэрии глава Клайпедского департамента НЦОЗ Раймундас Григалюнас.Главврач КУБ Винцас Янушонис сказал, что начала оказания услуг начнется с тех, что не оказывают другие учреждения."Мы начнем со вторника, и начнем с тех услуги, которые не предоставляют другие больницы, то есть хирургия грудной клетки, лица, челюстная хирургия, услуги нейрохирургии, сложнейшие услуги общей хирургии, хирургии живота", – сказал он.Клайпедская окружная прокуратура проводит досудебное расследование нарушения правил борьбы с эпидемиями или инфекционными заболеваниями, нарушений правил защиты работников и требований здравоохранения, не выполнения должностных обязанностей в КУБ. Расследовние начато по материалам, предоставленным Министерством здравоохранения.По данным министерства, в больнице возник риск заражения как персонала, так и пациентов, должным образом не был организован инфекционный контроль. BNS Категории: чп и криминал, здоровье Ключевые слова: больница, контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 97 раз Комментарии