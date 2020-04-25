Тесты для исследования популяции выбрали ученые – литовский минздрав

Для исследования распространения коронавируса среди популяции в Литве ученые предлагают использовать тесты-ПЦР (полимерноразной цепной реакции), поскольку надежность "быстрых" тестов еще не установлена, утверждает министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига.
"Не министерство, а ученые, исследователи планируют, какие тесты, какие исследования подходят или лучше для оценки эпидемиологической ситуации", – заявил министр на пресс-конференции в пятницу.
По его словам, пока тщательно не исследована надежность быстрых тестов.
"У нас нет еще четкого ответа об интерпретации результатов быстрых тестов. Когда у нас будут более четкие рекомендации, очевидно, сможем более широко их использовать", – сказал министр.
Он также сообщил, что пока не созданы тесты, которые бы позволили иным способом, нежели использование быстрых тестов, оценить формирование иммунитета к вирусу.
"Пока ученые решили, что будут использовать именно эти тесты-ПЦР", – сказал А. Верига.
Глава Литовского центра Инфекционных заболеваний и СПИДа Саулюс Чаплинскас в четверг на своей странице в соцсети "Фейсбук" выразил удивление этим решением.
По его словам, распространение инфекции среди жителей лучше бы выявили серологические (ИФА, иммуноферментные) или "быстрые" тесты.
"Между тем, в Литве, как выяснилось вчера (в среду – BNS) планируется проводить исследование с применением метода ПЦР, с забором мазка из носоглотки. Я подчеркиваю, что такой метод диагностики для этой цели совершенно НЕ ПОДХОДИТ, и он никак не может показать реальное распространение болезни", – подчеркнул С. Чаплинскас.
Он также отметил, что у него, как у человека, который участвовал в организации исследований распространения болезней в сотрудничестве с ВОЗ, рядом университетов и институтов, "это вызывает ужас".
"Это показывает, что у людей, планирующих подобные исследования, нет никакого понимания о методах диагностики и их диагностическом значении", – отметил он.
Литовские ученые готовятся провести репрезентативное исследование населения на уровень заражения COVID-19. Планируется исследовать 7,5 тыс. жителей, избранных через Реестровый центр так, чтобы они представили различные групп популяции.
Глава Литовского центра Инфекционных заболеваний и СПИДа Саулюс Чаплинскас в четверг на своей странице в соцсети "Фейсбук" выразил удивление этим решением.
По его словам, распространение инфекции среди жителей лучше бы выявили серологические (ИФА, иммуноферментные) или "быстрые" тесты.
"Между тем, в Литве, как выяснилось вчера (в среду – BNS) планируется проводить исследование с применением метода ПЦР, с забором мазка из носоглотки. Я подчеркиваю, что такой метод диагностики для этой цели совершенно НЕ ПОДХОДИТ, и он никак не может показать реальное распространение болезни", – подчеркнул С. Чаплинскас.
Он также отметил, что у него, как у человека, который участвовал в организации исследований распространения болезней в сотрудничестве с ВОЗ, рядом университетов и институтов, "это вызывает ужас".
"Это показывает, что у людей, планирующих подобные исследования, нет никакого понимания о методах диагностики и их диагностическом значении", – отметил он.
Литовские ученые готовятся провести репрезентативное исследование населения на уровень заражения COVID-19. Планируется исследовать 7,5 тыс. жителей, избранных через Реестровый центр так, чтобы они представили различные групп популяции.