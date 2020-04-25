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Польша ужесточила проверку водителей грузовиков – СОГГЛ

фото: delfi


Польша ужесточила контроль въезжающих водителей, следующих через нее транзитом и к месту работы не на грузовике, сообщила Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).

СОГГЛ утверждает, что если такие лица въезжают в Польшу не на грузовиках, то они должны предоставить польским пограничникам дополнительные доказательства.

"Водители грузовиков, немалая часть которых начинают свои рейсы в Голландии, Германии, Польши, и в других местах, они прибывают на рабочее место не на грузовике, а чаще всего едут на командном микроавтобусе фирмы или нескольких компаний. Поляки сейчас начали проверять тех, кто едет не на грузовиках, очень строго, и не пропускать", – сообщил BNS начальник отдела превенции СОГГЛ Гедрюс Мишутис.

Кроме обычных документов такие водители должны предоставить польским пограничникам трудовой договор и указ о командировке.

По данным на вечер пятницы, Польша с вечера четверга не впустила из Литвы 40 иностранцев, которые не смогли предоставить доказательств места работы и перевозки грузов.
BNS
Категории: общество, экономика, в Европе
Ключевые слова: коронавирус, распространение, контроль, карантин, граница
География: Польша
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добавлена сегодня, 25 апреля, 13:00

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