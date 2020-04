NYT: «грусть и недоумение» — мир перестаёт верить в американскую исключительность 🔊 Воспроизвести Reuters



Коронавирус не только уносит множество человеческих жизней в США, но и вредит самому образу страны, пишет The New York Times. Наблюдая за непоследовательной борьбой американских властей с эпидемией, союзники теряют доверие к Вашингтону и его способности вести за собой остальной мир, считает издание.



Пандемия коронавируса, охватившая планету, не только уносит жизни и лишает средств к существованию множество людей от Нью-Дели до Нью-Йорка. Она потрясает фундаментальное понятие об американской исключительности — особой роли, которую Соединённые Штаты играли на протяжении десятилетий после Второй мировой войны. Благодаря своим ценностям и могуществу страна стала мировым лидером и примером для всего мира, пишет The New York Times. Пандемия коронавируса, охватившая планету, не только уносит жизни и лишает средств к существованию множество людей от Нью-Дели до Нью-Йорка. Она потрясает фундаментальное понятие об американской исключительности — особой роли, которую Соединённые Штаты играли на протяжении десятилетий после Второй мировой войны. Благодаря своим ценностям и могуществу страна стала мировым лидером и примером для всего мира, пишет The New York Times.



Весь мир наблюдает за переполненными больницами и длинными очередями безработных в Америке. Люди по другую сторону Атлантического океана смотрят «на богатейшую и самую могущественную страну на земном шаре в недоумении».



«Когда люди видят кадры из Нью-Йорка, они говорят: «Как такое может происходить? Как такое возможно?» — заявляет президент берлинской Школы управления Hertie Хенрик Эндерляйн. «Мы все поражены. Только посмотрите на эти очереди безработных. 22 миллиона», — добавляет он.



«Я чувствую грусть и отчаяние», — признаётся профессор европейской истории Оксфордского университета и убеждённый сторонник атлантизма Тимоти Гартон Эш.



«У Америки не просто всё плохо, а исключительно плохо», — вторит им французский политолог Доминик Муаси. По его словам, пандемия выявила сильные и слабые стороны практически каждого общества.



В США же она обнажила два крупных недостатка, которые, по мнению многих европейцев, усугубили друг друга. Во-первых, «беспорядочное руководство» Трампа, который обесценивал экспертное мнение и часто отказывался следовать рекомендациям своих научных советников. Во-вторых, отсутствие надёжной системы общественного здравоохранения и социальной защиты.



«Америка подготовилась к неправильной войне, — рассуждает Муаси. — Она подготовилась к новому 11 сентября, но вместо этого появился вирус. Возникает вопрос: не стали ли США неправильной державой с неверно расставленными приоритетами?»



С тех пор как Трамп занял Белый дом и сделал лозунг «Америка превыше всего» ключевым принципом своей администрации, европейцам приходилось привыкать к готовности президента ставить на кон многолетние альянсы и разрывать международные договорённости. Вначале он назвал НАТО «устаревшим», а затем вышел из Парижского соглашения по климату и ядерной сделки с Ираном. Но это, пожалуй, первый глобальный кризис за более чем сто лет, когда никто даже не надеется на лидерство Соединённых Штатов, подчёркивает издание.



Именно об этом свидетельствует недавнее заявление министра иностранных дел Германии Хайко Мааса. По его словам, Китай «принял очень авторитарные меры, в то время как США долго преуменьшали угрозу вируса». «Это две крайности, ни одна из которых не может служить моделью для Европы», — сказал он.



«Когда-то Америка рассказывала историю надежды, и не только американцам. Западные немцы, такие как Маас, который вырос на передовой холодной войны, знали эту историю наизусть и, как и многие в мире, верили в неё. Но почти три десятилетия спустя история Америки оказалась в беде», — полагает The New York Times.



США помогли победить фашизм в Европе и защищали демократические ценности на континенте в последующие десятилетия. Но теперь страна оберегает своих собственных граждан хуже, чем многие автократии и демократии, отмечает издание.



«Отсутствует не только глобальное лидерство. Отсутствует национальное и федеральное лидерство в Соединённых Штатах, — считает представитель Гарвардского центра международного развития Рикардо Хаусманн. — В какой-то степени речь идёт о провале лидерства США в самих США».



Эксперты не спешат делать долгосрочные прогнозы о последствиях пандемии. «Экономики всех стран ждут ужасные испытания. Неизвестно, кто в итоге станет сильнее», — считает Гартон Эш.



Некоторые эксперты опасаются, что текущий кризис может стать катализатором истории — ускорить упадок влияния США и Европы. «Когда-нибудь в 2021-м мы выйдем из этого кризиса и затем окажемся в 2030-м. В мире будет больше Азии и меньше Запада», — полагает Муасси.



По мнению Гартона Эша, США должны как можно скорее извлечь урок из падения империй прошлого. «В мировой истории часто после определённого периода держава переживает упадок. Накапливаются проблемы, но благодаря тому, что она такой сильный игрок, то может долгое время их переносить. Пока что-то не происходит и не лишает её такой возможности», — заявляет профессор.



