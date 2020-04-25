Ученые в США выяснили воздействие солнечного света на коронавирус 🔊 Воспроизвести



При 21-24 градусах Цельсия и высокой влажности "период полураспада" частицы SARS-CoV-2 на поверхности составляет 2 минуты при прямом солнечном свете и 6 часов - в его отсутствие, утверждают эксперты NBACC, сообщает



Прямой солнечный свет оказывает сильное воздействие на коронавирус SARS-CoV-2 и способствует его гибели. С таким заявлением советник министерства внутренней безопасности США по вопросам науки и технологий Уильям Брайн выступил на брифинге в четверг, 23 апреля. Так, при температуре 21-24 градуса Цельсия и уровне влажности в 80 процентов "период полураспада" вирусной частицы, оказавшейся на поверхности в капле человеческой слюны составляет 2 минуты, а для той же частицы в воздухе и 20-процентной влажности - около полутора минут, заявил он. При 21-24 градусах Цельсия и высокой влажности "период полураспада" частицы SARS-CoV-2 на поверхности составляет 2 минуты при прямом солнечном свете и 6 часов - в его отсутствие, утверждают эксперты NBACC, сообщает DW Прямой солнечный свет оказывает сильное воздействие на коронавирус SARS-CoV-2 и способствует его гибели. С таким заявлением советник министерства внутренней безопасности США по вопросам науки и технологий Уильям Брайн выступил на брифинге в четверг, 23 апреля. Так, при температуре 21-24 градуса Цельсия и уровне влажности в 80 процентов "период полураспада" вирусной частицы, оказавшейся на поверхности в капле человеческой слюны составляет 2 минуты, а для той же частицы в воздухе и 20-процентной влажности - около полутора минут, заявил он.



LIVE: Press Briefing with Coronavirus Task Force https://t.co/dCllm9QbNQ — The White House (@WhiteHouse) April 23, 2020



Результаты исследования пока не опубликованы. Специалисты NBACC подчеркивают, что в цепочке передачи возбудителя заболевания COVID-19 по-прежнему имеются неизвестные звенья.



Коронавирус SARS-CoV-2 выявлен у более 2,7 млн человек в 210 странах и территориях с момента обнаружения в Китае в конце 2019 года. От последствий заболевания скончались свыше 190 000 человек. В абсолютных величинах первое место по числу заражений и летальных исходов занимают США.



Число жертв заболевания, вызванного новым коронавирусом (COVID-19), превысило в США 50 тыс. Об этом сообщил в пятницу на своем сайте Университет Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей.



По его данным, к настоящему моменту в США зафиксирован 50 031 случай летального исхода заразившихся коронавирусом пациентов. Инфицированы 870 468 человек. Поправились в общей сложности 80 937 человек. Наиболее тяжелая ситуация складывается в штате Нью-Йорк, где на 263 тыс. зараженных приходятся 20 982 жертвы. Брайан сослался на исследование специалистов национального центра США по анализу биологической защиты и контрмерам (NBACC). По сведениям ученых, при аналогичной температуре и в отсутствие солнечного света "период полураспада" частицы на поверхности составляет 6 часов при 80-процентной влажности и 18 часов - при 20-процентной, а в воздухе (при уровне влажности в 20 процентов) - около 60 минут.Результаты исследования пока не опубликованы. Специалисты NBACC подчеркивают, что в цепочке передачи возбудителя заболевания COVID-19 по-прежнему имеются неизвестные звенья.Коронавирус SARS-CoV-2 выявлен у более 2,7 млн человек в 210 странах и территориях с момента обнаружения в Китае в конце 2019 года. От последствий заболевания скончались свыше 190 000 человек. В абсолютных величинах первое место по числу заражений и летальных исходов занимают США.Число жертв заболевания, вызванного новым коронавирусом (COVID-19), превысило в США 50 тыс. Об этом сообщил в пятницу на своем сайте Университет Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей.По его данным, к настоящему моменту в США зафиксирован 50 031 случай летального исхода заразившихся коронавирусом пациентов. Инфицированы 870 468 человек. Поправились в общей сложности 80 937 человек. Наиболее тяжелая ситуация складывается в штате Нью-Йорк, где на 263 тыс. зараженных приходятся 20 982 жертвы. dw.com Категории: в мире, чп и криминал, здоровье, образование Ключевые слова: вакцина, лекарства, Китай, торговля, вирус, пандемия — статья прочитана 185 раз Комментарии