Политический суицид Зеленского 🔊 Воспроизвести



Весть о возможном скором назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на новую должность вице-премьера Украины по реформам вызвала у меня острое желание срочно процитировать Черчилля: «Это ещё не конец. Это даже не начало конца. Но это, пожалуй, конец начала». О каком именно конце начала идёт речь? Естественно, о конце начала президентской карьеры Владимира Зеленского. Расточающий сейчас комплименты в адрес своего будущего начальника Михаил Саакашвили об этом точно позаботится. По-другому бывший глава грузинского государства просто не может. Фигуральный удар ножом в спину начальника — это часть его политической специальности.



Рождённого в 1995 году старшего сына Михаила Саакашвили зовут Эдуард. Как нетрудно догадаться, он назван в честь тогдашнего руководителя Грузии Эдуарда Шеварднадзе — человека, который обеспечил блестящий старт политической карьеры Саакашвили: назначил его сначала главой парламентской фракции своей партии, а потом министром юстиции. На этой обычно не самой заметной должности Михаил Саакашвили развил бурную пиаровскую деятельность: требовал проверить всех чиновников на употребление наркотиков и сам прилюдно сдавал кровь, призывал к конфискации имущества коррупционеров и прочая, и прочая. Весть о возможном скором назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на новую должность вице-премьера Украины по реформам вызвала у меня острое желание срочно процитировать Черчилля: «Это ещё не конец. Это даже не начало конца. Но это, пожалуй, конец начала». О каком именно конце начала идёт речь? Естественно, о конце начала президентской карьеры Владимира Зеленского. Расточающий сейчас комплименты в адрес своего будущего начальника Михаил Саакашвили об этом точно позаботится. По-другому бывший глава грузинского государства просто не может. Фигуральный удар ножом в спину начальника — это часть его политической специальности.Рождённого в 1995 году старшего сына Михаила Саакашвили зовут Эдуард. Как нетрудно догадаться, он назван в честь тогдашнего руководителя Грузии Эдуарда Шеварднадзе — человека, который обеспечил блестящий старт политической карьеры Саакашвили: назначил его сначала главой парламентской фракции своей партии, а потом министром юстиции. На этой обычно не самой заметной должности Михаил Саакашвили развил бурную пиаровскую деятельность: требовал проверить всех чиновников на употребление наркотиков и сам прилюдно сдавал кровь, призывал к конфискации имущества коррупционеров и прочая, и прочая.



Но вот «нежная политическая дружба» Михаила Саакашвили и Петра Порошенко развивалась прямо на глазах у Зеленского. Нынешний президент Украины не может не помнить, как в 2015 году бывший президент Грузии был назначен главой Одесской областной государственной администрации и главой Наблюдательного совета реформы государственных предприятий и как он уже в следующем году «отблагодарил» за это Порошенко, обрушив на его голову кучу проклятий. Почему Зеленский убеждён, что его отношения с Саакашвили будут развиваться по другой траектории?



Возможно, в голове у президента Украины есть ответ на этот вопрос. Но, скорее всего, этот ответ неправилен. Я не хотел бы заходить слишком далеко, приводя примеры из животного мира. Но в случае с бывшим президентом Грузии без них, к сожалению, не обойтись. Змея не может не кусать. Такова её природа. Саакашвили не может не предавать. Такова его природа.



Для Михаила Саакашвили не существует понятия «лояльность». Или, вернее, оно существует, но только по отношению к самому себе.



Назначив Михаила Саакашвили в своё правительство, Зеленский впустит лису в курятник. Команда нынешнего президента Украины в основном состоит из серых и блёклых персонажей, которых сложно отличить друг от друга и которыми Владимир Зеленский в случае необходимости легко жертвует. С Саакашвили так не получится. Сначала он использует свою будущую должность с размытыми полномочиями («вице-премьер по реформам» отвечает одновременно за всё и ни за что) для мощной пиаровской раскрутки, а потом будет упираться руками и ногами, когда Зеленский попытается от него избавиться.



Попытается — и не сможет. Я резко отрицательно отношусь к бывшему президенту Грузии и считаю его человеком, который несёт огромную долю ответственности за нынешние конфликтные отношения между его исторической родиной и Россией. Но врага следует оценивать объективно. Нельзя преуменьшать его сильные стороны. Сильные стороны Саакашвили — это наглость, упорство и полное отсутствие комплексов. Михаила Саакашвили нельзя обидеть, нельзя пристыдить. Он прёт как танк, защищая свои собственные политические интересы и перемалывая гусеницами в труху политические интересы своих противников (в числе которых, как мы уже установили, обычно оказываются его прямые начальники).



«Боливар не вынесет двоих» — выдвинув идею назначения Саакашвили в правительство, Владимир Зеленский забыл об этом очень мудром политическом совете классика американской литературы О. Генри. Нынешний президент Украины — политик, чьё восхождение к властным вершинам было основано не на каких-либо реальных достижениях в сфере государственного управления, а на умении очаровывать избирателей. Про бывшего президента Грузии можно сказать то же самое. Зеленский — шоумен. Саакашвили — тоже шоумен. Два шоумена в одной берлоге точно не уживутся. Один непременно начнёт грызть другого. А у Саакашвили в этом плане точно больше опыта, чем у его будущего начальника.



Конечно, вторым Шеварднадзе Зеленскому не бывать. Как чужак и гастролёр на украинской политической сцене, Саакашвили не в силах этого достичь. Но вот по максимуму извалять лидера Украины в грязи, лишить его имиджа «политика, который не похож на других» — это экс-президент Грузии может. Может — и непременно сделает.



Автор: Михаил Ростовский



Обозреватель газеты «Московский комсомолец» для Закончилось всё это добровольной отставкой Саакашвили менее чем через год пребывания на посту министра и его громкими скандальными обвинениями в адрес самого Эдуарда Шеварднадзе. А ещё через два года и два месяца в Грузии последовала так называемая революция роз — силовой захват власти, поставивший точку в долгой и разноплановой политической карьере Эдуарда Шеварднадзе. Случилось это в далёком 2003 году, когда 25-летний Владимир Зеленский занимался ещё не политикой, а шоу-бизнесом. Поэтому, рассуждая чисто теоретически, можно допустить, что нынешний президент Украины не знает всех нюансов этой пикантной (а на самом деле — довольно грязной) истории.Но вот «нежная политическая дружба» Михаила Саакашвили и Петра Порошенко развивалась прямо на глазах у Зеленского. Нынешний президент Украины не может не помнить, как в 2015 году бывший президент Грузии был назначен главой Одесской областной государственной администрации и главой Наблюдательного совета реформы государственных предприятий и как он уже в следующем году «отблагодарил» за это Порошенко, обрушив на его голову кучу проклятий. Почему Зеленский убеждён, что его отношения с Саакашвили будут развиваться по другой траектории?Возможно, в голове у президента Украины есть ответ на этот вопрос. Но, скорее всего, этот ответ неправилен. Я не хотел бы заходить слишком далеко, приводя примеры из животного мира. Но в случае с бывшим президентом Грузии без них, к сожалению, не обойтись. Змея не может не кусать. Такова её природа. Саакашвили не может не предавать. Такова его природа.Для Михаила Саакашвили не существует понятия «лояльность». Или, вернее, оно существует, но только по отношению к самому себе.Назначив Михаила Саакашвили в своё правительство, Зеленский впустит лису в курятник. Команда нынешнего президента Украины в основном состоит из серых и блёклых персонажей, которых сложно отличить друг от друга и которыми Владимир Зеленский в случае необходимости легко жертвует. С Саакашвили так не получится. Сначала он использует свою будущую должность с размытыми полномочиями («вице-премьер по реформам» отвечает одновременно за всё и ни за что) для мощной пиаровской раскрутки, а потом будет упираться руками и ногами, когда Зеленский попытается от него избавиться.Попытается — и не сможет. Я резко отрицательно отношусь к бывшему президенту Грузии и считаю его человеком, который несёт огромную долю ответственности за нынешние конфликтные отношения между его исторической родиной и Россией. Но врага следует оценивать объективно. Нельзя преуменьшать его сильные стороны. Сильные стороны Саакашвили — это наглость, упорство и полное отсутствие комплексов. Михаила Саакашвили нельзя обидеть, нельзя пристыдить. Он прёт как танк, защищая свои собственные политические интересы и перемалывая гусеницами в труху политические интересы своих противников (в числе которых, как мы уже установили, обычно оказываются его прямые начальники).«Боливар не вынесет двоих» — выдвинув идею назначения Саакашвили в правительство, Владимир Зеленский забыл об этом очень мудром политическом совете классика американской литературы О. Генри. Нынешний президент Украины — политик, чьё восхождение к властным вершинам было основано не на каких-либо реальных достижениях в сфере государственного управления, а на умении очаровывать избирателей. Про бывшего президента Грузии можно сказать то же самое. Зеленский — шоумен. Саакашвили — тоже шоумен. Два шоумена в одной берлоге точно не уживутся. Один непременно начнёт грызть другого. А у Саакашвили в этом плане точно больше опыта, чем у его будущего начальника.Конечно, вторым Шеварднадзе Зеленскому не бывать. Как чужак и гастролёр на украинской политической сцене, Саакашвили не в силах этого достичь. Но вот по максимуму извалять лидера Украины в грязи, лишить его имиджа «политика, который не похож на других» — это экс-президент Грузии может. Может — и непременно сделает.Автор: Михаил РостовскийОбозреватель газеты «Московский комсомолец» для RT russian.rt.com Категории: политика, общество Ключевые слова: граница, Саакашвили, Зеленский, просьба География: Украина — статья прочитана 179 раз Комментарии