Deutsche Bank: при цене Urals в $15 средств ФНБ России хватит на два года 🔊 Воспроизвести



При цене российской нефти марки Urals в 15 долларов за баррель средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) хватит только на два года. Об этом, как сообщает



Если Urals будет стоить 30 долларов, то ресурсов ФНБ может хватить примерно на шесть лет, полагают немецкие аналитики.



Сейчас в Фонде национального благосостояния около 120 миллиардов долларов, ликвидная часть по нынешнему курсу составляет порядка девяти триллионов рублей.



Ранее министр финансов Антон Силуанов говорил, что к концу года в ФНБ останется семь триллионов рублей. По его словам, эти средства позволят исполнять все обязательства бюджета в ближайшие пять лет, даже если цены на нефть останутся на уровне 20 долларов. При цене российской нефти марки Urals в 15 долларов за баррель средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) хватит только на два года. Об этом, как сообщает РИА Новости со ссылкой на РБК, говорится в экономическом обзоре экспертов Deutsche Bank.Если Urals будет стоить 30 долларов, то ресурсов ФНБ может хватить примерно на шесть лет, полагают немецкие аналитики.Сейчас в Фонде национального благосостояния около 120 миллиардов долларов, ликвидная часть по нынешнему курсу составляет порядка девяти триллионов рублей.Ранее министр финансов Антон Силуанов говорил, что к концу года в ФНБ останется семь триллионов рублей. По его словам, эти средства позволят исполнять все обязательства бюджета в ближайшие пять лет, даже если цены на нефть останутся на уровне 20 долларов. Цены на нефть резко обвалились в начале марта, после того как участники сделки ОПЕК+ не смогли договориться ни о продлении соглашения по сокращению добычи нефти, ни об изменении его параметров. В результате с 1 апреля все ограничения на добычу были сняты. Негативное влияние на нефтяные котировки оказывает и значительное сокращение спроса на топливо по всему миру из-за пандемии коронавируса.



В этих условиях участники ОПЕК+ заключили новое соглашение, по которому добыча нефти в мае и июне должна сократиться на 9,7 миллиона баррелей в сутки, во втором полугодии — на 7,7 миллиона, а в 2021 году и вплоть до конца апреля 2022-го — на 5,8 миллиона. Тем не менее цены на нефть продолжают обновлять многолетние минимумы. РИА Новости Категории: экономика, в мире Ключевые слова: Россия, война, нефть, цена, добыча, Саудовская Аравия, себестоимость, ОПЕК География: Россия — статья прочитана 191 раз Комментарии