ЕС создает гигантский фонд для восстановления экономики после пандемии 🔊 Воспроизвести Видеоконференция лидеров стран ЕС



В ЕС надеются собрать около 1,5 трлн евро. Уже к 1 июня будет готов кредитный пакет на сумму в 540 млрд евро для помощи предприятиям и трудящимся, передает В ЕС надеются собрать около 1,5 трлн евро. Уже к 1 июня будет готов кредитный пакет на сумму в 540 млрд евро для помощи предприятиям и трудящимся, передает DW



Председатель Совета ЕС Шарль Мишель сообщил в своем микроблоге в Twitter, что участники саммита Евросоюза вместе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) одобрили "Совместную дорожную карту по восстановлению экономики", которая предусматривает беспрецедентные инвестиции.



At #EUCO today we discussed progress on the various dimensions of the European response to the #COVID19 pandemic.

The well-being of each EU member state depends on the well-being of the whole of the EU. We are all in this together. #StrongerTogether



1/4 — Charles Michel (@eucopresident) April 23, 2020



Еврокомиссии предложено разработать конкретные предложения по созданию фонда, увязав их с многолетним бюджетом ЕС на период с 2021 по 2027 годы. На переговорах обсуждается сумма в размере до 1,5 трлн евро. Ангела Меркель отметила, что точная сумма еще не определена, Еврокомиссию попросили рассчитать конкретные потребности, однако уже и так ясно, что "речь идет не о 50 млрд евро".



500-миллиардный кредитный пакет



Председатель Европейского Центробанка Кристин Лагард, в ходе видеоконференции, предостерегла от недостаточного реагирования на экономические последствия коронавирусного кризиса. Мы рискуем сделать слишком мало и слишком поздно, указала она, отметив, что, по оценкам ЕЦБ, объем ВВП в еврозоне в текущем году может сократиться на 15 процентов.



Министры финансов стран ЕС еще две недели тому назад согласовали пакет на сумму в 540 млрд евро для оказания помощи европейским странам-должникам, предприятиям и трудящимся. Участники саммита Евросоюза 23 апреля окончательно одобрили этот план. По словам Шарля Мишеля, обещанные деньги станут доступны уже с 1 июня. Страны Евросоюза создадут фонд, который позволит европейской экономике как можно быстрее выйти из рецессии после завершения пандемии коронавируса. Еврокомиссия уже к 6 мая разработает конкретные предложения на этот счет, договорились главы государств и правительств стран ЕС в ходе видеоконференции вечером в четверг, 23 апреля. При этом канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) подчеркнула, что она по-прежнему отвергает идею выпуска совместных европейских облигаций для финансирования нового фонда.Председатель Совета ЕС Шарль Мишель сообщил в своем микроблоге в Twitter, что участники саммита Евросоюза вместе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) одобрили "Совместную дорожную карту по восстановлению экономики", которая предусматривает беспрецедентные инвестиции.Еврокомиссии предложено разработать конкретные предложения по созданию фонда, увязав их с многолетним бюджетом ЕС на период с 2021 по 2027 годы. На переговорах обсуждается сумма в размере до 1,5 трлн евро. Ангела Меркель отметила, что точная сумма еще не определена, Еврокомиссию попросили рассчитать конкретные потребности, однако уже и так ясно, что "речь идет не о 50 млрд евро".Председатель Европейского Центробанка Кристин Лагард, в ходе видеоконференции, предостерегла от недостаточного реагирования на экономические последствия коронавирусного кризиса. Мы рискуем сделать слишком мало и слишком поздно, указала она, отметив, что, по оценкам ЕЦБ, объем ВВП в еврозоне в текущем году может сократиться на 15 процентов.Министры финансов стран ЕС еще две недели тому назад согласовали пакет на сумму в 540 млрд евро для оказания помощи европейским странам-должникам, предприятиям и трудящимся. Участники саммита Евросоюза 23 апреля окончательно одобрили этот план. По словам Шарля Мишеля, обещанные деньги станут доступны уже с 1 июня. dw.com Категории: экономика, в Европе Ключевые слова: Китай, компенсации, вирус, пандемия, экоомика — статья прочитана 217 раз Комментарии