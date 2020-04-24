Контроль на внутренних границах Литвы с ЕС продолен до 14 мая 🔊 Воспроизвести



Контроль на внутренних границах Литвы с Евросоюзом продолен до 18 часов 14 мая, сообщило в пятницу Министерство внутренних дел.



"Мы продолжим контроль на границе, мы полагаем, что сами эти действия, с целью защиты собственных жителей продолжат и наши соседние государства. Движение товаров, как и прежде не ограничивается, а нашей основной задачей является обеспечение безопасности людей", – цитируются в пресс-релизе ведомства слова главы МВД Риты Тамашунене.



Контроль на границах с соседними Польшей и Латвией продлен для обеспечения реализации запрета на въезд в страну иностранцев на период карантина. Временно контроль на госграницах был восстановлен 14 марта.



С целью контроля над последствиями распространяющегося в стране вируса Литва запретила въезд иностранцам. Иностранцам, которые следуют через Литву транзитом для возвращения на родину, разрешают пересечь границы. Контроль на внутренних границах Литвы с Евросоюзом продолен до 18 часов 14 мая, сообщило в пятницу Министерство внутренних дел."Мы продолжим контроль на границе, мы полагаем, что сами эти действия, с целью защиты собственных жителей продолжат и наши соседние государства. Движение товаров, как и прежде не ограничивается, а нашей основной задачей является обеспечение безопасности людей", – цитируются в пресс-релизе ведомства слова главы МВД Риты Тамашунене.Контроль на границах с соседними Польшей и Латвией продлен для обеспечения реализации запрета на въезд в страну иностранцев на период карантина. Временно контроль на госграницах был восстановлен 14 марта.С целью контроля над последствиями распространяющегося в стране вируса Литва запретила въезд иностранцам. Иностранцам, которые следуют через Литву транзитом для возвращения на родину, разрешают пересечь границы. фото: bns.lt



В связи с тем, что из-за коронавирусного кризиса часть стран мира прекратила авиасообщение, глава объединяющей три аэропорта Литвы компании говорит, что чтобы стабилизировать деятельность, сейчас главное - восстановить авиацию и досягаемость. Он также упомянул, что сейчас ведутся переговоры с Министерством транспорта и о финансовой помощи.



По словам Марюса Гельжиниса, сначала можно было бы возобновить полёты в такие авиационные хабы, крупные аэропорты, как Франкфурт, Копенгаген, Варшава.



"Прежде всего, и для самой страны было бы важно восстановить досягаемость, мы бы ориентировались на основные хабы. Скорее всего, это были бы Франкфурт, Копенгаген и, возможно, Варшава. А потом, вторым шагом было бы возобновить те полёты, которыми наши люди, работающие за рубежом, хотели бы путешествовать и вернуться в те места, где они работали", - сказал BNS в пятницу глава компании Lietuvos oro uostai ("Аэропорты Литвы").



Lietuvos oro uostai прогнозирует, что восстановление рейсов может начаться в середине мая, когда будет принято решение правительства отменить ограничения на пассажирские рейсы.



По словам М. Гельжиниса, с Министерством коммуникаций и транспорта согласуется помощь для стабилизации работы аэропортов. Он отметил, что речь идет о повышении уставного капитала, и о порядке выплаты дивидендов. Он не раскрыл, доходы какого размера требуются аэропортам, однако подчеркнул важность стабилизации денежного потока и оживления авиации.



Вице-министр коммуникации и транспорта Владислав Кондратович подтвердил BNS, что готовится план действий, пересматривается деятельность не только аэропортов, но и всего сектора путей сообщений.



"Сейчас подготавливают стратегию, правление вместе с аэропортами готовит план действий в условиях Covid-19, нужно пересмотреть и стратегические планы, и намеченное прежде развитие, в начале следующей неделе планируется обсуждение", – сказал вице-министр BNS.



Он пока не детализировал конкретных мер, обещал назвать их на следующей неделе.



За три месяца этого года аэропорты страны обслужили 1,104 млн пассажиров – на 16,4% меньше, чем в прошлом году, а только в марте – 202 тыс. пассажиров, что на 56% меньше. Количество рейсов во всех аэропортах страны в первом квартале составило 12,3 тыс. – на 7,8% меньше, чем в прошлом году. В связи с тем, что из-за коронавирусного кризиса часть стран мира прекратила авиасообщение, глава объединяющей три аэропорта Литвы компании говорит, что чтобы стабилизировать деятельность, сейчас главное - восстановить авиацию и досягаемость. Он также упомянул, что сейчас ведутся переговоры с Министерством транспорта и о финансовой помощи.По словам Марюса Гельжиниса, сначала можно было бы возобновить полёты в такие авиационные хабы, крупные аэропорты, как Франкфурт, Копенгаген, Варшава."Прежде всего, и для самой страны было бы важно восстановить досягаемость, мы бы ориентировались на основные хабы. Скорее всего, это были бы Франкфурт, Копенгаген и, возможно, Варшава. А потом, вторым шагом было бы возобновить те полёты, которыми наши люди, работающие за рубежом, хотели бы путешествовать и вернуться в те места, где они работали", - сказал BNS в пятницу глава компании Lietuvos oro uostai ("Аэропорты Литвы").Lietuvos oro uostai прогнозирует, что восстановление рейсов может начаться в середине мая, когда будет принято решение правительства отменить ограничения на пассажирские рейсы.По словам М. Гельжиниса, с Министерством коммуникаций и транспорта согласуется помощь для стабилизации работы аэропортов. Он отметил, что речь идет о повышении уставного капитала, и о порядке выплаты дивидендов. Он не раскрыл, доходы какого размера требуются аэропортам, однако подчеркнул важность стабилизации денежного потока и оживления авиации.Вице-министр коммуникации и транспорта Владислав Кондратович подтвердил BNS, что готовится план действий, пересматривается деятельность не только аэропортов, но и всего сектора путей сообщений."Сейчас подготавливают стратегию, правление вместе с аэропортами готовит план действий в условиях Covid-19, нужно пересмотреть и стратегические планы, и намеченное прежде развитие, в начале следующей неделе планируется обсуждение", – сказал вице-министр BNS.Он пока не детализировал конкретных мер, обещал назвать их на следующей неделе.За три месяца этого года аэропорты страны обслужили 1,104 млн пассажиров – на 16,4% меньше, чем в прошлом году, а только в марте – 202 тыс. пассажиров, что на 56% меньше. Количество рейсов во всех аэропортах страны в первом квартале составило 12,3 тыс. – на 7,8% меньше, чем в прошлом году. инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика, общество, чп и криминал Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 146 раз Комментарии