А. Лукашенко не выразил желания получить помощь в связи с коронавирусом – президент Литвы 🔊 Воспроизвести фото: lrp.lt



Белорусский президент Александр Лукашенко не выразил желание получить помощь в борьбе с угрозами коронавируса, утверждает литовский президент Гитанас Науседа.



"Моей целью было узнать, есть ли какие-то способы помочь белорусской стороне легче справиться с угрозой коронавируса, мы готовы это сделать как советами, так средствами", – заявил глава государства журналистам в пятницу.



"Во время беседы президент просто поблагодарил за это, но не изъявлял конкретного желания получить помощь того или иного рода", – добавил Г. Науседа.



В четверг состоялась телефонная беседа президента Литвы с А. Лукашенко, по словам Г. Науседы, подход Беларуси к пандемии изменился.



"На самом деле я считаю, что подход к коронавирусу как к угрозе общественному здоровью действительно ощущается, и стал более строгим, чем это было некоторое время назад. Предприняты определенные меры, которые белорусский президент мне изложил. У меня нет оснований не верить статистике, поскольку я располагаю альтернативными статическими данными о заболеваниях и об их динамике", – сказал Г. Науседа. Белорусский президент Александр Лукашенко не выразил желание получить помощь в борьбе с угрозами коронавируса, утверждает литовский президент Гитанас Науседа."Моей целью было узнать, есть ли какие-то способы помочь белорусской стороне легче справиться с угрозой коронавируса, мы готовы это сделать как советами, так средствами", – заявил глава государства журналистам в пятницу."Во время беседы президент просто поблагодарил за это, но не изъявлял конкретного желания получить помощь того или иного рода", – добавил Г. Науседа.В четверг состоялась телефонная беседа президента Литвы с А. Лукашенко, по словам Г. Науседы, подход Беларуси к пандемии изменился."На самом деле я считаю, что подход к коронавирусу как к угрозе общественному здоровью действительно ощущается, и стал более строгим, чем это было некоторое время назад. Предприняты определенные меры, которые белорусский президент мне изложил. У меня нет оснований не верить статистике, поскольку я располагаю альтернативными статическими данными о заболеваниях и об их динамике", – сказал Г. Науседа. В Беларуси сейчас подтверждено немногим более 8 тыс. случаев коронавируса, также зарегистрировано 60 смертей.



В начале апреля руководство Литвы заявляло, что ситуация с коронавирусом в Беларуси вызывает беспокойство, что соседняя страна может превратиться в неуправляемый очаг вируса Тогда президент А. Лукашенко иронизировал, что не видит нигде летающего вируса, в Беларуси проводились спортивные соревнования и другие массовые мероприятия. А. Лукашенко призвал главу Литвы "позаботиться о своем вирусе".



Все же, в конце прошлой недели Г. Науседа заявил, что прежний либеральный подход Беларуси к распространению вируса изменился, что диалог с этой страной необходим в любых обстоятельствах, поскольку экономическая жизнь продолжается.



Беларусь является участницей программы Восточного партнерства ЕС. В среду Кабмин Литвы решил выделить гуманитарную помощь на 100 тыс. евро другим странам-членам этой программы: Армении, Грузии, Молдавии и Украине.



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Литовский президент Гитанас Науседа сказал, что Евросоюз находит финансовые инструменты, которые помогут континенту вернуться на "нормальный путь развития".



"Мы идем в правильном направлении, находим финансовые инструменты, с помощью которых Европа могла бы вернуться на нормальный путь развития", – завил Г. Науседа на пресс-конференции в пятницу.



"Появляется так называемый фонд восстановления, который, по моему глубокому убеждению, должен быть призван дополнить многолетнюю финансовую перспективу, и должен добиться тех же целей, которые поставлены в политике смычки, сельского хозяйства", – сказал глава государства.



По его словам, важно, чтобы социальный разрыв между людьми был меньше, чем прежде.



"Основной целью выхода из этого кризиса является то, чтобы различия между регионами, отдельными государствами, были меньше, чем до кризиса. В Литве также следует приложить все усилия, чтобы выйти из этого кризиса", – сказал глава государства.



"Я считаю, что все это можно сделать при целевом применении намеченных средств и согласовании финансовых инструментов", – добавил он.



Сейчас в ЕС обсуждается, какие суммы могут потребоваться для восстановления экономики после кризиса с коронавирусом. Лидеры блока в четверг одобрили вехи оживления экономики ЕС после пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.



Был одобрен пакет мер на сумму 540 млн евро, которые призваны смягчить последствия пандемии для работников, бизнеса и государств. Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: Беларусь, Китай, вирус, Лукашенко, Переговоры, пандемия, Науседа География: Литва — статья прочитана 251 раз Комментарии