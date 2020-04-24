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Литва надеется, что страны Балтии окончательно договорятся не покупать энергию с БелАЭС



Литва надеется, что три страны Балтии вскоре подпишут соглашение, предусматривающее, что до 2026 года, когда их сети будут синхронизированы с сетями Европы, они не пустят на своим рынки электроэнергию, произведённую на Белорусской АЭС (БелАЭС, в Островце). Литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас надеется, что важную роль в подписании документа сыграет Еврокомиссия (ЕК).

"Можно сказать, что эти переговоры завершены и следующий этап - завершить процедуры подписания(...) Я попросил комиссара (ответственную за энергетику еврокомиссара Кадри Симсон – BNS) сделать последний шаг для завершения этого процесса, так как этот согласованный документ может стать прекрасным примером единства Балтийских стран, если уже в ближайшее время он будет подписан", - сказал BNS Ж. Вайчюнас, который в четверг беседовал с К. Симсон.
По словам министра, переговоры на высоком уровне велись с осени 2019 года до февраля этого года. Он сказал, что если не поставить точку в этом процессе, то "мы рискуем негативными последствиями для наших совместных проектов, таких, как синхронизация".

В начале апреля президент Гитанас Науседа в беседе с лидерами стран Балтии упомянул, что в политической декларации о бойкоте электроэнергии с БелАЭС участвуют Литва и Эстония, но не хватает подписи латвийского министра.

Правительство Латвии в феврале отложило принятие решения по общей позиции Балтийских стран по импорту электроэнергии с БелАЭС. В прошлом году Рига объявила, что после того, как Литва прекратит торговлю электроэнергией с Беларусью, она переместится на границу с Латвией.
Категории: экономика, политика, в странах Балтии
Ключевые слова: безопасность, угроза, бойкот, БелАЭС
статья прочитана 194 раза
добавлена сегодня, 24 апреля, 18:30

Комментарии

читатель
24 апреля, 22:21
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Литва надеется, что страны Балтии окончательно договорятся не покупать энергию с БелАЭС

Это наверняка укрепит дружбу между Литвой и Беларусью
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