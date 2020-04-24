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От коронавируса в Литве скончались 42 человека



От коронавируса в Литве скончались 42 человека, сообщила в пятницу директор Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Роланда Лингене.

Она отметила, что две новых смерти были констатированы в Клайпедской университетской больнице. Оба пациента входили в группу риска.

Р. Лингене утверждает, что в целом в больницах на лечении находятся 136 зараженных COVID-19. В реанимации находятся 17 пациентов с этим вирусом, искусственная вентиляция применяется девяти больным, кислород требуется 28-ми.

По данным НЦОЗ, 430 зараженных выздоровело, среди них 91 медработник.
BNS
Категории: чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
География: Литва
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добавлена сегодня, 24 апреля, 18:00

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