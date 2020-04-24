От коронавируса в Литве скончались 42 человека 🔊 Воспроизвести



От коронавируса в Литве скончались 42 человека, сообщила в пятницу директор Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Роланда Лингене.



Она отметила, что две новых смерти были констатированы в Клайпедской университетской больнице. Оба пациента входили в группу риска.



Р. Лингене утверждает, что в целом в больницах на лечении находятся 136 зараженных COVID-19. В реанимации находятся 17 пациентов с этим вирусом, искусственная вентиляция применяется девяти больным, кислород требуется 28-ми.



По данным НЦОЗ, 430 зараженных выздоровело, среди них 91 медработник. От коронавируса в Литве скончались 42 человека, сообщила в пятницу директор Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Роланда Лингене.Она отметила, что две новых смерти были констатированы в Клайпедской университетской больнице. Оба пациента входили в группу риска.Р. Лингене утверждает, что в целом в больницах на лечении находятся 136 зараженных COVID-19. В реанимации находятся 17 пациентов с этим вирусом, искусственная вентиляция применяется девяти больным, кислород требуется 28-ми.По данным НЦОЗ, 430 зараженных выздоровело, среди них 91 медработник. BNS Категории: чп и криминал, здоровье Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 170 раз Комментарии