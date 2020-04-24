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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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От коронавируса в Литве скончались 42 человека
От коронавируса в Литве скончались 42 человека, сообщила в пятницу директор Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Роланда Лингене.
Она отметила, что две новых смерти были констатированы в Клайпедской университетской больнице. Оба пациента входили в группу риска.
Р. Лингене утверждает, что в целом в больницах на лечении находятся 136 зараженных COVID-19. В реанимации находятся 17 пациентов с этим вирусом, искусственная вентиляция применяется девяти больным, кислород требуется 28-ми.
По данным НЦОЗ, 430 зараженных выздоровело, среди них 91 медработник.
Категории: чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
География: Литва
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