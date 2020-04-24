В Раде инициируют расследование деятельности лабораторий США на Украине 🔊 Воспроизвести Фото из архива "Обзора". Автор - Александр Шахов







Правоохранительные органы Украины должны расследовать деятельность американских биолабораторий на территории Украины. С таким требованием к генпрокурору Украины выступят депутаты Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь», написал член фракции Ренат Кузьмин 24 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.



Он рассказал, что представители правящей партии «Слуга народа» публично отрицали наличие американских лабораторий на территории страны, пока посольство США официально не подтвердило данную информацию.



«Американцы официально признали, что на территории Украины действительно функционируют их военные бактериологические лаборатории. Ясное дело, вполне себе безобидные такие, очень нужные обществу и делу мира», — отметил депутат.



Он добавил, что украинское общество должно знать, чем именно американские военные занимаются на территории Украины.



«Чтобы не терзаться в догадках, депутаты фракции ОПЗЖ подготовят и направят генпрокурору заявление о проверке этой информации следственным путём…» — рассказал Кузьмин.



Как сообщало ИА REGNUM, ранее в посольстве США на Украине подтвердили функционирование



Источник: ИА REGNUM Он рассказал, что представители правящей партии «Слуга народа» публично отрицали наличие американских лабораторий на территории страны, пока посольство США официально не подтвердило данную информацию.«Американцы официально признали, что на территории Украины действительно функционируют их военные бактериологические лаборатории. Ясное дело, вполне себе безобидные такие, очень нужные обществу и делу мира», — отметил депутат.Он добавил, что украинское общество должно знать, чем именно американские военные занимаются на территории Украины.«Чтобы не терзаться в догадках, депутаты фракции ОПЗЖ подготовят и направят генпрокурору заявление о проверке этой информации следственным путём…» — рассказал Кузьмин.Как сообщало ИА REGNUM, ранее в посольстве США на Украине подтвердили функционирование 15 биолабораторий Пентагона на территории Украины. Категории: в Европе Ключевые слова: США, Украина, лаборатории — статья прочитана 125 раз Комментарии