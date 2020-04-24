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В Латвии футбольные клубы выступили против режима самоизоляции

Фото: "Обзор"




Футбольные клубы Латвии выразили протест против режима самоизоляции во время пандемии коронавируса. Об этом 24 апреля сообщает ИА REGNUM со ссылкой на латвийский портал Delfi.

«Мы осознаем и понимаем серьёзность ситуации, но просим понять нас и сопоставить все риски, чтобы нам можно было работать», — заявил экс-игрок сборной Латвии Марис Верпаковскис.

Отмечается, что чемпионат Латвии по футболу должен был стартовать 13 марта, но был перенесён из-за коронавируса. Футболисты поддерживают форму по индивидуальным программам в домашних условиях, поскольку командам запрещено проводить полноценные тренировки.
Категории: спорт, в странах Балтии
Ключевые слова: Латвия, футбол, карантин
География: Латвия, Рига
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добавлена сегодня, 24 апреля, 13:40

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