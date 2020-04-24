В Латвии футбольные клубы выступили против режима самоизоляции 🔊 Воспроизвести Фото: "Обзор"







Футбольные клубы Латвии выразили протест против режима самоизоляции во время пандемии коронавируса. Об этом 24 апреля сообщает



«Мы осознаем и понимаем серьёзность ситуации, но просим понять нас и сопоставить все риски, чтобы нам можно было работать», — заявил экс-игрок сборной Латвии Марис Верпаковскис.



Отмечается, что чемпионат Латвии по футболу должен был стартовать 13 марта, но был перенесён из-за коронавируса. Футболисты поддерживают форму по индивидуальным программам в домашних условиях, поскольку командам запрещено проводить полноценные тренировки. Футбольные клубы Латвии выразили протест против режима самоизоляции во время пандемии коронавируса. Об этом 24 апреля сообщает ИА REGNUM со ссылкой на латвийский портал Delfi.«Мы осознаем и понимаем серьёзность ситуации, но просим понять нас и сопоставить все риски, чтобы нам можно было работать», — заявил экс-игрок сборной Латвии Марис Верпаковскис.Отмечается, что чемпионат Латвии по футболу должен был стартовать 13 марта, но был перенесён из-за коронавируса. Футболисты поддерживают форму по индивидуальным программам в домашних условиях, поскольку командам запрещено проводить полноценные тренировки. Категории: спорт, в странах Балтии Ключевые слова: Латвия, футбол, карантин География: Латвия, Рига — статья прочитана 131 раз Комментарии