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В Латвии футбольные клубы выступили против режима самоизоляции
Футбольные клубы Латвии выразили протест против режима самоизоляции во время пандемии коронавируса. Об этом 24 апреля сообщает ИА REGNUM со ссылкой на латвийский портал Delfi.
«Мы осознаем и понимаем серьёзность ситуации, но просим понять нас и сопоставить все риски, чтобы нам можно было работать», — заявил экс-игрок сборной Латвии Марис Верпаковскис.
Отмечается, что чемпионат Латвии по футболу должен был стартовать 13 марта, но был перенесён из-за коронавируса. Футболисты поддерживают форму по индивидуальным программам в домашних условиях, поскольку командам запрещено проводить полноценные тренировки.
Категории: спорт, в странах Балтии
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