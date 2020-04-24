США собрались вытеснить Россию с рынка ядерных технологий 🔊 Воспроизвести



Соединенные Штаты должны вытеснить Россию и Китай с рынков ядерных технологий и стать мировым лидером в этой сфере, говорится в стратегии министерства энергетики США, передает



«В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения», – приводит текст документа РИА «Новости».



В частности, минэнерго США предлагает не допустить установления прочных отношений России и Китая с «рядом восточноевропейских и африканских государств». Кроме того, авторы стратегии хотят наделить Комиссию по ядерному регулированию США полномочиями «отказывать в импорте ядерного топлива, произведенного в России и Китае, в целях обеспечения национальной безопасности». Соединенные Штаты должны вытеснить Россию и Китай с рынков ядерных технологий и стать мировым лидером в этой сфере, говорится в стратегии министерства энергетики США, передает ВЗГЛЯД «В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения», – приводит текст документа РИА «Новости».В частности, минэнерго США предлагает не допустить установления прочных отношений России и Китая с «рядом восточноевропейских и африканских государств». Кроме того, авторы стратегии хотят наделить Комиссию по ядерному регулированию США полномочиями «отказывать в импорте ядерного топлива, произведенного в России и Китае, в целях обеспечения национальной безопасности». «Способность иностранных государственных предприятий обеспечивать цикл переработки ядерного топлива для установления доминирующих позиций на рынке и прочные двусторонние отношения могут представлять серьезные геополитические вызовы для Соединенных Штатов», – сказано в стратегии.



В этой связи в документе предлагается снизить объем российского ядерного топлива, разрешенный к ввозу в США. В частности, речь идет о противодействии деятельности топливной компании госкорпорации «Росатом» ТВЭЛ.



Документ передан на рассмотрение президента США Дональда Трампа.



Напомним, в январе прошлого года стало известно, что одна из американских энергокомпаний заинтересовалась российским толерантным ядерным топливом. vz.ru Категории: политика, в мире, технологии Ключевые слова: Россия, АЭС, США, соперничество — статья прочитана 198 раз Комментарии