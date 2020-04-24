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США собрались вытеснить Россию с рынка ядерных технологий



Соединенные Штаты должны вытеснить Россию и Китай с рынков ядерных технологий и стать мировым лидером в этой сфере, говорится в стратегии министерства энергетики США, передает ВЗГЛЯД.

«В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения», – приводит текст документа РИА «Новости».

В частности, минэнерго США предлагает не допустить установления прочных отношений России и Китая с «рядом восточноевропейских и африканских государств». Кроме того, авторы стратегии хотят наделить Комиссию по ядерному регулированию США полномочиями «отказывать в импорте ядерного топлива, произведенного в России и Китае, в целях обеспечения национальной безопасности».
«Способность иностранных государственных предприятий обеспечивать цикл переработки ядерного топлива для установления доминирующих позиций на рынке и прочные двусторонние отношения могут представлять серьезные геополитические вызовы для Соединенных Штатов», – сказано в стратегии.

В этой связи в документе предлагается снизить объем российского ядерного топлива, разрешенный к ввозу в США. В частности, речь идет о противодействии деятельности топливной компании госкорпорации «Росатом» ТВЭЛ.

Документ передан на рассмотрение президента США Дональда Трампа.

Напомним, в январе прошлого года стало известно, что одна из американских энергокомпаний заинтересовалась российским толерантным ядерным топливом.
vz.ru
Категории: политика, в мире, технологии
Ключевые слова: Россия, АЭС, США, соперничество
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добавлена сегодня, 24 апреля, 17:00

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