За 1-й квартал года задержано втрое больше контрабандных сигарет, чем в прошлом году 🔊 Воспроизвести



За первый квартал этого года в Литве задержано почти втрое больше контрафактных сигарет, чем за такой же период прошлого года, сообщила в пятницу Криминальная служба таможни.



По её данным, в общей сложности за три первых месяца года задержано 5 млн 875 тыс. пачек контрафактных сигарет. В прошлом году было задержано примерно 1 млн 940 тыс. пачек.



Стоимость задержанных в этом году преимущественно белорусских контрафактных сигарет вместе с обязательными к уплате налогам превышает 20 млн евро.



Примерно 38% контрафактных грузов было задержано у границы с Беларусью. Ещё около трети всех грузов было задержано внутри страны.



По данным таможни, контрабанда завозится в страну всё более крупными партиями. За первый квартал этого года в Литве задержано почти втрое больше контрафактных сигарет, чем за такой же период прошлого года, сообщила в пятницу Криминальная служба таможни.По её данным, в общей сложности за три первых месяца года задержано 5 млн 875 тыс. пачек контрафактных сигарет. В прошлом году было задержано примерно 1 млн 940 тыс. пачек.Стоимость задержанных в этом году преимущественно белорусских контрафактных сигарет вместе с обязательными к уплате налогам превышает 20 млн евро.Примерно 38% контрафактных грузов было задержано у границы с Беларусью. Ещё около трети всех грузов было задержано внутри страны.По данным таможни, контрабанда завозится в страну всё более крупными партиями. инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика, чп и криминал Ключевые слова: таможня, граница, контрабанда, сигареты, итоги География: Литва — статья прочитана 168 раз Комментарии