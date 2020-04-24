Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



Контролируемый концерном SBA производитель текстиля Utenos trikotazas предупредил об увольнении 84 своих работника. Компания уведомила об этом Службу занятости.



Компания Utenos trikotazas в четверг сообщила, что такое же число людей отправлено в простой, часть из них - сотрудники администрации. Как сообщает предприятие, швейное подразделение работает на полную мощность, здесь продолжают работать все работники.



"Находящимся в простое работникам компания предложит альтернативные решения - остаться в простое, в зависимости от возможностей и компетентности сменить место работы и занять другую должность, или же расторгнуть трудовой договор по соглашению сторон", - отмечает Utenos trikotazas.



Сейчас в компании работает 775 человек. Контролируемый концерном SBA производитель текстиля Utenos trikotazas предупредил об увольнении 84 своих работника. Компания уведомила об этом Службу занятости.Компания Utenos trikotazas в четверг сообщила, что такое же число людей отправлено в простой, часть из них - сотрудники администрации. Как сообщает предприятие, швейное подразделение работает на полную мощность, здесь продолжают работать все работники."Находящимся в простое работникам компания предложит альтернативные решения - остаться в простое, в зависимости от возможностей и компетентности сменить место работы и занять другую должность, или же расторгнуть трудовой договор по соглашению сторон", - отмечает Utenos trikotazas.Сейчас в компании работает 775 человек. В 2019 году группы выручка Utenos trikotazas увеличилась на 1% до 30,79 млн евро, чистая прибыль упала на 33,1% до 764 тыс. евро.



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На Клайпедском терминале сжиженного природного газа (ТСПГ) в этом газовом году более 81% всего газа составлял импорт с СПГ-завода норвежского концерна Equinor.



На терминал с октября прошлого года пришло в общей сложности 42 газовоза, а до конца сентября, когда закрнчится газовый год, ожидается ещё 28 судов, сообщил оператор терминала Klaipedos nafta, который начинает распределение мощностей терминала на новый газовый год.



В Клайпеду из норвежского порта Мелкоя с октября прошлого года пришло 12 газовозов, все они доставили по 138 тыс. кубометров СПГ. В декабре в Клайпеду было доставлено и более 150 тыс. кубометров СПГ из США.



Из российского порта Высоцк, где находится СПГ-завод компании "Новатэк", за этот период пришло 29 небольших грузов (по 6,5-10 тыс. кубометров СПГ). По данным порталов marinetraffic.com и myshiptracking.com, в пятницу утром одно из таких судов - Coral Favia пришвартовалось у плавучего газохранилища Independence.



На этот газовый год на терминале заказано в общей сложности около 22 тераватт-часов регазификационных мощностей или более 23 крупных газовоза.



ТСПГ в Клайпеде пользуются пять предприятий из Литвы и Эстонии: предприятие электро- и газоснабжения Ignitis, крупнейший потребитель газа в стране - производитель удобрений Achema, компания Imlitex группы по торговле сырьём Imlitex Holdings, эстонский энергетический концерн Eesti Energia и газовая компания Elenger (Eesti Gaas).



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В лечебные учреждения Литвы вскоре поступят 300 тыс. пар литовских одноразовых бахил. Впервые медицинские средства производятся кластером – по инициативе нескольких объединенных компаний, и это позволяет Литве думать и об их экспорте в будущем, заявили представители правительства.



Производство бахил инициировала компания B-link pharma, их производят предприятия Lelija, Vixit, Geba и Vilkma, сырье поставляют Plasteda и Guminukas, а логистикой занимается Justida.



"Очень приятно, что не только наши медики, но и наша промышленность участвует в этом процессе, поэтому деньги остаются в Литве, работают наши работники, наши компании", – заявил на пресс-конференции в пятницу министр здравоохранения Аурелиюс Верига.



По словам временного министра экономики Жигимантаса Вайчюнаса, инициатива совместной работы компаний может стать преимуществом не только на внутреннем, но и на экспортном рынках.



"Сегодня у нас есть кластер, совместная инициатива нескольких компаний, как в поставке, так в логистике и в самом производстве продуктов. Это позволяет нам получить определенное преимущество не только в местном производстве, но и думать о перспективе экспорта", – заявил на пресс-конференции Ж. Вайчюнас.



Он также сказал, что министры экономики стран ЕС подчеркивают важность поощрения местного производства перед лицом пандемии коронавируса.



Глава агентства поощрения предпринимательства Versli Lietuva Дайна Клепоне сказала, что товары литовского производства дороже китайских, но важно, чтобы приоритет отдавали именно им.



"Если посмотреть в ретроспективе, что случилось, когда Китай вступил во Всемирную организацию торговли, то большая часть литовского текстильного сектора, многие заказы сократились. Сейчас единое мнение не только Америки, но и ЕС заключается в том, что мы должны вернуть часть производства именно стратегически важных товаров обратно в наши страны", – подчеркнула Д. Клепоне.



По ее словам, сейчас в Литве достаточное количество средств личной защиты, поэтому стараются расширяться и искать новые рынки, чтобы можно было экспортировать часть продукции. инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 182 раза Комментарии