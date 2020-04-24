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Литовские банки договорились о кредитных каникулах для бизнеса



Входящие в Литовскую ассоциацию банков (ЛАБ) кредитно-финансовые учреждения приняли совместный мораторий, в котором обязались отложить уплату кредитов предприятиями на срок до 6 месяцев без изменения условий договоров и годовых. Мораторий действует в отношении корпоративных кредитов, сумма которых для одной группы предприятий составляет до 5 млн евро, сообщила ЛАБ.

"Сфера применения моратория широкая, так как кредиты указанной величины есть у абсолютного большинства корпоративных клиентов кредитных учреждений: они составляют около 95% всего числа договоров кредитования бизнеса. Мы хотим, чтобы помощью смогли воспользоваться все, кто в ней сейчас нуждается", - сказал для пресс-релиза президент ЛАБ Мантас Залаторюс.

Чтобы получить кредитные каникулы, корпоративные клиенты подписавших мораторий кредитно-финансовых учреждений должны письменно обратиться в свое учреждение. В период каникул они должны будут платить только годовые или делать другие периодические платежи.
Индивидуальные решения будут приниматься только по тем клиентам, которые не соответствуют условиям моратория или у которых до 16 марта 2020 года были серьёзные нарушения обязательств.

Мораторий подписали литовский филиал Citadele banka, литовский филиал Danske Bank, Литовская центральная кредитная уния и ее финансовая группа, литовское отделение Luminor Bank, Medicinos bankas, литовский филиал OP Corporate Bank, OP Finance, банк SEB, Swedbank и Siauliu bankas.

Мораторий вступает в силу 24 апреля и действует до 1 июля.

20 апреля вступил в силу объявленный кредитно-финансовыми учреждениями мораторий о кредитных каникулах по финансовым обязательствам населения: по ипотечным кредитам, потребительским кредитам и договорам лизинга.
BNS
Категории: экономика
Ключевые слова: кризис, экономика, контроль, банки, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
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добавлена сегодня, 24 апреля, 15:30

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