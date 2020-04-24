ВОЗ отнесла девять российских вакцин против COVID-19 к перспективным 🔊 Воспроизвести



Девять российских разработок вакцин против коронавирусной инфекции включены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в перечень перспективных. Об этом сообщает



Как отмечается, среди них шесть препаратов, созданных в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор», и три вакцины других научно-исследовательских организаций.



Согласно актуальному списку кандидатных вакцин, формируемому ВОЗ, всего в мире насчитывается 83 препарата, из которых 77 проходят доклинические исследования, а шесть — клинические исследования на людях.



Ранее сообщалось, что к 31 мая специалисты Минздрава планируют завершить весь комплекс доклинических исследований вакцины от COVID-19. Девять российских разработок вакцин против коронавирусной инфекции включены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в перечень перспективных. Об этом сообщает RT со ссылкой на сайт стопкоронавирус.рф.Как отмечается, среди них шесть препаратов, созданных в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор», и три вакцины других научно-исследовательских организаций.Согласно актуальному списку кандидатных вакцин, формируемому ВОЗ, всего в мире насчитывается 83 препарата, из которых 77 проходят доклинические исследования, а шесть — клинические исследования на людях.Ранее сообщалось, что к 31 мая специалисты Минздрава планируют завершить весь комплекс доклинических исследований вакцины от COVID-19. russian.rt.com Категории: в мире, технологии, здоровье, образование Ключевые слова: Россия, вакцина, Китай, вирус, ВОЗ, пандемия — статья прочитана 92 раза Комментарии