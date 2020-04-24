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ВОЗ отнесла девять российских вакцин против COVID-19 к перспективным



Девять российских разработок вакцин против коронавирусной инфекции включены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в перечень перспективных. Об этом сообщает RT со ссылкой на сайт стопкоронавирус.рф.

Как отмечается, среди них шесть препаратов, созданных в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор», и три вакцины других научно-исследовательских организаций.

Согласно актуальному списку кандидатных вакцин, формируемому ВОЗ, всего в мире насчитывается 83 препарата, из которых 77 проходят доклинические исследования, а шесть — клинические исследования на людях.

Ранее сообщалось, что к 31 мая специалисты Минздрава планируют завершить весь комплекс доклинических исследований вакцины от COVID-19.
russian.rt.com
Категории: в мире, технологии, здоровье, образование
Ключевые слова: Россия, вакцина, Китай, вирус, ВОЗ, пандемия
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добавлена сегодня, 24 апреля, 15:00

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