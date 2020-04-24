ЛЕК: возобновляются ежедневные службы с прихожанами, но не воскресные 🔊 Воспроизвести



С понедельника богослужения в костёлах с участием прихожан можно проводить ежедневно, кроме воскресенья, сообщила в пятницу Литовская епископальная конференция (ЛЕК).



Несмотря на это разрешение, костёлы должны будут ограничивать число прихожан.



"Верующие могут войти в костёл в масках для лица, между участниками службы должно соблюдаться безопасное расстояние - 10 квадратных метров на одного человека. Если люди не помещаются в костёле, то на улице прихожане должны соблюдать расстояние 2 метра друг от друга", - говорится в распространённом сообщении ЛЕК.



ЛЕК призывает верующих, входящих в группы риска или с симптомами болезни не ходить в костёлы, а наблюдать за службами в интернете.



На входе в костёлы должны быть размещены дезинфектанты, во время службы все, кроме отправляющего службу ксёндза должны быть в масках.



В сообщении ЛЕК также говорится, что причастие раздаётся только в руки, погребальные обряды отправляются только на кладбище.



После введения в Литве с 16 марта карантина в католических храмах страны были отменены службы с прихожанами. С понедельника богослужения в костёлах с участием прихожан можно проводить ежедневно, кроме воскресенья, сообщила в пятницу Литовская епископальная конференция (ЛЕК).Несмотря на это разрешение, костёлы должны будут ограничивать число прихожан."Верующие могут войти в костёл в масках для лица, между участниками службы должно соблюдаться безопасное расстояние - 10 квадратных метров на одного человека. Если люди не помещаются в костёле, то на улице прихожане должны соблюдать расстояние 2 метра друг от друга", - говорится в распространённом сообщении ЛЕК.ЛЕК призывает верующих, входящих в группы риска или с симптомами болезни не ходить в костёлы, а наблюдать за службами в интернете.На входе в костёлы должны быть размещены дезинфектанты, во время службы все, кроме отправляющего службу ксёндза должны быть в масках.В сообщении ЛЕК также говорится, что причастие раздаётся только в руки, погребальные обряды отправляются только на кладбище.После введения в Литве с 16 марта карантина в католических храмах страны были отменены службы с прихожанами. инф."Обзор" BNS.LT , BNS Категории: общество Ключевые слова: церковь, контроль, службы, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 182 раза Комментарии