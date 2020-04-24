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ЛЕК: возобновляются ежедневные службы с прихожанами, но не воскресные
С понедельника богослужения в костёлах с участием прихожан можно проводить ежедневно, кроме воскресенья, сообщила в пятницу Литовская епископальная конференция (ЛЕК).
Несмотря на это разрешение, костёлы должны будут ограничивать число прихожан.
"Верующие могут войти в костёл в масках для лица, между участниками службы должно соблюдаться безопасное расстояние - 10 квадратных метров на одного человека. Если люди не помещаются в костёле, то на улице прихожане должны соблюдать расстояние 2 метра друг от друга", - говорится в распространённом сообщении ЛЕК.
ЛЕК призывает верующих, входящих в группы риска или с симптомами болезни не ходить в костёлы, а наблюдать за службами в интернете.
На входе в костёлы должны быть размещены дезинфектанты, во время службы все, кроме отправляющего службу ксёндза должны быть в масках.
В сообщении ЛЕК также говорится, что причастие раздаётся только в руки, погребальные обряды отправляются только на кладбище.
После введения в Литве с 16 марта карантина в католических храмах страны были отменены службы с прихожанами.
инф."Обзор" BNS.LT, BNS
Категории: общество
Ключевые слова: церковь, контроль, службы, карантин, распространение, коронавирус
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